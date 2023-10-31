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Lionel Messi, 8. kez Ballon d'Or'u kazandı - Son Dakika

Lionel Messi, 8. kez Ballon d'Or'u kazandı

Son Güncelleme: 31.10.2023 01:13

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, Ballon d'Or 2023'ün sahibi oldu. Messi, kariyerinde 8. kez Ballon d'Or'u kazanma başarısını gösterdi.

Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2023'ün kazananı belli oldu. Lionel Messi 8. kez büyük ödülün sahibi oldu.

8. KEZ MESSI KAZANDI

Avrupa'nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörlerin ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin de kullandığı oylarla belirlendi. 2023 Ballon d'Or'un sahibi Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız, bu ödülle birlikte Ballon d'Or'u 8. kez kazandı.

En büyük yine o! Lionel Messi, 8. kez Ballon d'Or'un sahibi oldu

HAALAND 2. MBAPPE 3. OLDU

Lionel Messi'nin 8. kez kazandığı Ballon d'Or Ödülü'nde Erling Haaland iki, Kylian Mbappe üçüncü sırada yer aldı.

İşte diğer ödüllerin kazananları;

  • Vinicius Junior, Socrates Ödülü'nün (İnsani Yardım Ödülü) sahibi oldu.
  • Yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi Erling Haaland oldu.
  • Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, yılın en iyi kalecisi ödülünün (Yashin Trophy) sahibi oldu.
  • Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, yılın genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi oldu.
  • Barcelona Femeni, 2023 yılının en iyi kadın futbol kulübü seçildi.
  • Manchester City, erkeklerde 2023 yılının en iyi takımı seçildi.
  • İspanyol Aitana Bonmati, Kadınlarda Ballon d'Or Ödülü'nün sahibi oldu.
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lionel Messi, 8. kez Ballon d'Or'u kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lionel Messi, 8. kez Ballon d'Or'u kazandı - Son Dakika
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