Lionel Messi, 8. kez Ballon d'Or'u kazandı

Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2023'ün kazananı belli oldu. Lionel Messi 8. kez büyük ödülün sahibi oldu.

8. KEZ MESSI KAZANDI

Avrupa'nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörlerin ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin de kullandığı oylarla belirlendi. 2023 Ballon d'Or'un sahibi Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız, bu ödülle birlikte Ballon d'Or'u 8. kez kazandı.

HAALAND 2. MBAPPE 3. OLDU

Lionel Messi'nin 8. kez kazandığı Ballon d'Or Ödülü'nde Erling Haaland iki, Kylian Mbappe üçüncü sırada yer aldı.

İşte diğer ödüllerin kazananları;