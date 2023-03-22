Lionel Messi'ye astronomik teklif! Beckham transfere ikna etmek için hisse veriyor - Son Dakika
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Lionel Messi'ye astronomik teklif! Beckham transfere ikna etmek için hisse veriyor

22.03.2023 09:37

Efsane İngiliz futbolcu David Beckham'ın ortaklarından olduğu Inter Miami, transfer etmek istediği Lionel Messi'ye maaş kısıtlaması sebebiyle tartışma yaratacak bir teklifte bulundu. MLS ekibi, Arjantinli yıldıza kulüp hisselerinin yüzde 5'lik kısmını vermeyi önerirken, Messi, teklife henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.

Paris Saint-Germain tribünlerinin tepki gösterdiği ve son Rennes maçında ıslıklanan Lionel Messi, kulüple sürdürdüğü yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlayamadı. Arjantinli yıldızı sürpriz bir talip çıkarken, yapılan teklif şaşırttı.

INTER MIAMI, MESSI'Yİ İSTİYOR

David Beckham'ın ortaklarından olduğu Inter Miami, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Maaş kısıtlaması bulunan Amerika ekibi, dünyaca ünlü futbolcuya imza attırmak için yeni bir formül buldu.

KULÜP HİSSESİ TEKLİF EDİLDİ

Beckham, Lionel Messi'ye maaşının yanında kulüp hisselerinin yüzde 5'lik kısmını teklif etti. Arjantinli futbolcunun bu teklife henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği öğrenildi.

YORUMLAR (1)
  • Erdinç Uzuner: Uzaylı Messi zaten yaşantısıyla ve yaptığı gizli yardımlar ile örnek.Yıllarca kırılmaz tarihi rekorlar kırdı, aynı gezegende yaşamak büyük şans, inşAllah ülkemize ilk kez gelir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Lionel Messi'ye astronomik teklif! Beckham transfere ikna etmek için hisse veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lionel Messi'ye astronomik teklif! Beckham transfere ikna etmek için hisse veriyor - Son Dakika
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