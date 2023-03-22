Paris Saint-Germain tribünlerinin tepki gösterdiği ve son Rennes maçında ıslıklanan Lionel Messi, kulüple sürdürdüğü yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlayamadı. Arjantinli yıldızı sürpriz bir talip çıkarken, yapılan teklif şaşırttı.
David Beckham'ın ortaklarından olduğu Inter Miami, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Maaş kısıtlaması bulunan Amerika ekibi, dünyaca ünlü futbolcuya imza attırmak için yeni bir formül buldu.
Beckham, Lionel Messi'ye maaşının yanında kulüp hisselerinin yüzde 5'lik kısmını teklif etti. Arjantinli futbolcunun bu teklife henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Lionel Messi'ye astronomik teklif! Beckham transfere ikna etmek için hisse veriyor - Son Dakika