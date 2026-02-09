Livakovic'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar - Son Dakika
Livakovic'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar

Livakovic\'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar
09.02.2026 19:16
Kiralık olarak Dinamo Zagreb'e transfer olan Dominik Livakovic, Hırvat medyasına açıklamalarda bulundu. Transfer sürecine dair yorum yapan Hırvat kaleci, ''İtalya'dan birçok teklif aldım ancak ben kasım ayında Dinamo Zagreb yönetimiyle anlaşmıştım ve artık başka hiçbir kulüple ilgilenmedim. Geriye döndüğüm için de çok mutluyum'' dedi.

Fenerbahçe'den sezon başında La Liga ekibi Girona'ya kiralanan ancak umduğunu bulamayan Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb'e kiralık olarak transfer olmuştu. Hırvat file bekçisi, kulübün resmi kanalı Dinamo+'a verdiği röportajda dönüş sürecini ve hedeflerini anlattı.

"BEKLEDİĞİMDEN DAHA ERKEN DÖNDÜM"

Dinamo Zagreb'e dönüşü hakkında konuşan Livakovic, "Duygularım harika. Ayrıldığımda bu kadar erken döneceğimi beklemiyordum. Çok mutluyum ve gururluyum. Dinamo formasını yeniden giymek müthiş bir his." dedi.

''300 MAÇA ULAŞMAYI UMUYORUÖ''

Hırvat ekibi Dinamo Zagreb formasıyla şu ana dek 293 maça çıkan Livakovic, "293 maçta kalmak biraz tuhaf olurdu. Sağlıklı kalıp 300 maça ulaşmayı umuyorum. Böyle büyük bir kulüpte bu sayı gerçekten çok değerli. Her futbolcu bununla gurur duyar." ifadelerini kullandı.

''KASIM AYINDA ANLAŞMIŞTIM''

Transfer sürecinde başka kulüplerin de kendisini istediğini dile getiren deneyimli kaleci, "Özellikle İtalya'dan birçok teklif vardı. Ancak Dinamo yönetimiyle Kasım ayında anlaşmıştım. Ondan sonra başka hiçbir kulüp ilgimi çekmedi. Bu kararı hem sportif nedenlerle hem de Dinamo'ya duyduğum duygusal bağ nedeniyle aldım."

