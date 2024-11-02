Liverpool, Brighton'ı 2-1 yenerek lider oldu - Son Dakika
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Spor

Liverpool, Brighton'ı 2-1 yenerek lider oldu

Liverpool, Brighton\'ı 2-1 yenerek lider oldu

Liverpool, Brighton'ı 2-1 mağlup ederek Premier Lig'de liderliğe yükseldi. Ferdi Kadıoğlu ilk golünü attı.

02.11.2024 20:14
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Liverpool, Premier Lig'in 10. haftasında evinde karşılaştığı Brighton & Hove Albion'ı 2-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu da ilk golünü Liverpool'a karşı attı.

Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, Anfield'da Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Konuk ekip müsabakasının 14. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarıda bu skorla tamamladı. İkinci yarıda art arda goller bulan ev sahibi takım, 70. dakikada Cody Gakpo ile eşitliği yakalarken, 72. dakikada da Mohamed Salah'ın golüyle skoru 2-1 yaptı. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca olmayınca Arne Slot'un öğrencileri sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, bu müsabakayla birlikte Premier Lig'de 6. maçına çıkarken, ilk gol sevincini yaşadı. 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu 87. dakikada yerini Jakub Moder'e bıraktı.

Ligdeki 8. galibiyetini elde eden Liverpool, Manchester City'nin puan kaybetmesiyle 25 puanla liderliğe yükseldi. Brighton & Hove Albion ise 16 puanla 7. sıraya geriledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ferdi Kadıoğlu, Milli Takım, Liverpool, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool, Brighton'ı 2-1 yenerek lider oldu - Son Dakika

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