Liverpool'da bir dönem sona eriyor! Salah için konuşulan iddia dünya basınını sarstı - Son Dakika
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Liverpool'da bir dönem sona eriyor! Salah için konuşulan iddia dünya basınını sarstı

31.03.2023 13:09

Real Madrid, Liverpool forması giyen Mohamed Salah için sezon sonunda harekete geçmeyi hedefliyor. Eflatun-beyazlılar sözleşmesi 2025 yılında bitecek Mısırlı yıldız için yüklü miktarda bir teklifle Liverpool'un kapısını çalabilir.

Bu sezon takımının aksine bireysel performansıyla göz dolduran Mohamed Salah, Real Madrid'i peşine taktı.

REAL YÜKLÜ BİR TEKLİF YAPACAK

Defansa Central'de yer alan habere göre, Real Madrid sezon sonunda Mohamed Salah'ı renklerine bağlamak için düğmeye basacak. Eflatun-beyazlılar İngiliz devinin kapısını yüklü bir teklifle çalmayı düşünüyor.

Liverpool'da bir devir kapanıyor! Salah için ortaya atılan iddia dünya futbolunda büyük ses getirdi

SALAH'IN BU SEZON KARNESİ

Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla 39 resmi maça çıktı. Mısırlı yıldız, bu karşılaşmalarda takımına 22 gol-11 asistlik katkı verdi.

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Mohamed Salah, Real Madrid, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool'da bir dönem sona eriyor! Salah için konuşulan iddia dünya basınını sarstı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liverpool'da bir dönem sona eriyor! Salah için konuşulan iddia dünya basınını sarstı - Son Dakika
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