Liverpool'da bir dönem sona eriyor! Salah için konuşulan iddia dünya basınını sarstı

Bu sezon takımının aksine bireysel performansıyla göz dolduran Mohamed Salah, Real Madrid'i peşine taktı.
Defansa Central'de yer alan habere göre, Real Madrid sezon sonunda Mohamed Salah'ı renklerine bağlamak için düğmeye basacak. Eflatun-beyazlılar İngiliz devinin kapısını yüklü bir teklifle çalmayı düşünüyor.
Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla 39 resmi maça çıktı. Mısırlı yıldız, bu karşılaşmalarda takımına 22 gol-11 asistlik katkı verdi.
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