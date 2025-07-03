Liverpool, Diogo Jota'nın formasını emekliye ayırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, trafik kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın 20 numaralı formasını emekliye ayırdığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Jota'nın kulübe kattıklarına vurgu yapılarak, "20 numaralı oyuncu, Liverpool'un 2024-25 sezonunda kazandığı şampiyonlukta (kulübün 20. şampiyonluğu) yaptığı katkılarla haklı olarak unutulmaz bir yer edinecek. Nisan ayında oynanan Merseyside derbisinde Kop tribünü önünde yaptığı karakteristik şut ve golle galibiyeti garantileyen oyuncu, hayatının son golünü attı." denildi.

Portekizli forvet, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirdi.