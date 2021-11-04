Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir
04.11.2021 23:51
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda sonradan oyuna dahil olan Mostafa Mohamed'in 87. dakikadaki pozisyonda kararsız kalarak yanlış tercihler yapması sarı-kırmızılıları çıldırttı. Yaşanan pozisyonu 2015 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Benfica maçındaki Yasin Öztekin'in pozisyonuna benzeten taraftarlar, "Efsaneler ölmez, şekil değiştirir" paylaşımlarında bulundu.
Galatasaray gruptan lider çıkma yolunda büyük öneme sahip Lokomotiv Moskova maçında istediğini alamadı. Sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın son bölümünde büyük bir fırsatı değerlendiremeyen Mostafa Mohamed'e tepki gösterildi.
GALATASARAY TARAFTARI SİNİRDEN ÇILDIRDI
Karşılaşmanın 87. dakikasında Lokomotiv savunmasını 2'ye 1 yakalayan Galatasaray'da Mostafa Mohamed yanında koşan Halil Dervişoğlu'na aldırmadan pozisyonu devam ettirdi. Rakip savunmacıya takılan Mısırlı golcü daha sonra topu Halil'in önüne atmak istedi ancak çok geç kaldı. Zincirleme hatalar sonrası Mohamed'e sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar sert tepki gösterirken 2015 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray- Benfica maçındaki Yasin Öztekin'in pozisyonunu hatırlatarak, "Efsaneler ölmez, şekil değiştirir" yorumunda bulundular.
Son Dakika 12:23 Kalça operasyonu için İstanbul'a gelen kadın, ameliyat sonrası hayatını kaybetti 12:14 250.000 yıl önce ölen bir çocuğun kafatası bulundu 12:09 Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? 11:42 Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans 11:25 Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı 11:02 MSB sosyal medyadaki "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti! Tek tek tespit edildiler 10:54 Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız 10:30 Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider