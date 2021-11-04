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Lokomotiv Moskova maçı taraftar akınına uğradı! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı - Son Dakika

Lokomotiv Moskova maçı taraftar akınına uğradı! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı

04.11.2021 22:13
Lokomotiv Moskova maçı taraftar akınına uğradı! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı

Lokomotiv Moskova maçını yüzde 100 seyirci kapasitesiyle oynamak için TFF'ye yaptığı başvuru reddedilen sarı-kırmızılı kulüp, yönetimi kurulunun aldığı kararla stadın tamamını taraftar için açtı. Karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterirken Nef Stadı'nda 613 gün sonra bir müsabaka tam seyirci kapasitesiyle oynandı.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi grup karşılaşmasına sarı-kırmızılı taraftarlar ilgi yoğun gösterdi.

EN SON 1 MART 2020'DE TAM SEYİRCİ KAPASİTESİYLE OYNANMIŞTI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 52 bin 223 kişi kapasiteli Nef Stadı'nın tribünlerini çok büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi. Bu arada Nef Stadı'nda 613 gün sonra bir müsabaka tam seyirci kapasitesiyle oynandı. Galatasaray, bundan önce 2019-2020 sezonunun 24. haftasında, 1 Mart 2020'de, Gençlerbirliği'ni konuk ettiği müsabakada Nef Stadı'nın tamamı taraftara açık tutulmuştu. Sonraki süreçte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol maçları bir süre seyircisiz, ardından da belirli kapasitelerle yapıldı.

Lokomotiv Moskova maçına taraftarlar akın etti! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı
Lokomotiv Moskova maçına taraftarlar akın etti! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı
Lokomotiv Moskova maçına taraftarlar akın etti! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı
Lokomotiv Moskova maçına taraftarlar akın etti! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı
Lokomotiv Moskova maçı taraftar akınına uğradı! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı

Lokomotiv Moskova, Galatasaray, Mart, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Lokomotiv Moskova maçı taraftar akınına uğradı! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Lokomotiv Moskova maçı taraftar akınına uğradı! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı - Son Dakika
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