Luan Peres sonunda kötü gidişatını bitirdi! Fenerbahçe'nin 2. golünü attı

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertlilerin Brezilyalı savunmacısı Luan Peres, Trabzonspor karşısında takımının ikinci golünü kaydederek, bu sezonki ilk golünü attı.

7 YIL SONRA

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakada sarı-lacivertlilerin Brezilyalı savunmacısı Luan Peres, 7 yılın ardından gol sevinci yaşadı.

BU SEZONKİ İLK GOLÜ

Müsabakanın 58. dakikasında rakip fileleri havalandıran Peres, takımını da 2-0 öne geçirmiş oldu. 28 yaşındaki futbolcu attığı golle 7 yıllık aranın ardından rakip fileleri sarsmış oldu. Peres, son olarak 2016'da Brezilya'nın Porteguese takımında forma giydiği dönemde 2 gol kaydetmişti.