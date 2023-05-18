Luan Peres sonunda kötü gidişatını bitirdi! Fenerbahçe'nin 2. golünü attı - Son Dakika
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Luan Peres sonunda kötü gidişatını bitirdi! Fenerbahçe'nin 2. golünü attı

19.05.2023 00:06

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken, ligin 34. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada sarı lacivertlilerin 2. golünü atan Luan Peres, 7 yıl sonra ilk kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertlilerin Brezilyalı savunmacısı Luan Peres, Trabzonspor karşısında takımının ikinci golünü kaydederek, bu sezonki ilk golünü attı.

7 YIL SONRA

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakada sarı-lacivertlilerin Brezilyalı savunmacısı Luan Peres, 7 yılın ardından gol sevinci yaşadı.

Durdu durdu 7 yıl sonra ortaya çıktı! Trabzonspor'a gol atan Luan Peres, kötü gidişatını bitirdi

BU SEZONKİ İLK GOLÜ

Müsabakanın 58. dakikasında rakip fileleri havalandıran Peres, takımını da 2-0 öne geçirmiş oldu. 28 yaşındaki futbolcu attığı golle 7 yıllık aranın ardından rakip fileleri sarsmış oldu. Peres, son olarak 2016'da Brezilya'nın Porteguese takımında forma giydiği dönemde 2 gol kaydetmişti.

Kaynak: İHA
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Trabzonspor, Fenerbahçe, Luan Peres, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Luan Peres sonunda kötü gidişatını bitirdi! Fenerbahçe'nin 2. golünü attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Luan Peres sonunda kötü gidişatını bitirdi! Fenerbahçe'nin 2. golünü attı - Son Dakika
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