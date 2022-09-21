SPOR Luc Holtz: Oyunculardan yarın cesur bir oyun ortaya koymalarını istiyorum

Luc Holtz: Oyunculardan yarın cesur bir oyun ortaya koymalarını istiyorum

'Mental ve fiziksel olarak hazır geldik'

'Buradan puan almaya çalışacağız'

'Endişe ve korkuya yer olmamalı'

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Lüksemburg Teknik Direktörü Luc Holtz, 'Herkes sahaya çıktığında elinden geleni yaparsa her şey mümkün. Bizim için farklı bir durum değil. Son yıllarda kazandığımız ve kaybettiğimiz maçlar oldu. Takımın mantalitesini kazanmaya yönelik şekilde değiştirmeye çalışıyorum. Oyunculardan yarın daha cesur bir oyun ortaya koymalarını istiyorum' dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında yarın Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Lüksemburg Teknik Direktörü Luc Holtz ve oyunculardan Lars Gerson açıklamalarda bulundu. Eksik olan oyuncuların yerine kimleri oynatacağına henüz karar vermediğini belirten Holtz, 'Açıkçası henüz karar vermedim, bir antrenman daha olacak. Ondan sonra karar vereceğim. Kafamda birkaç isim var onları sahaya sürmeyi düşünüyorum' şeklinde konuştu.

'MENTAL VE FİZİK OLARAK HAZIR GELDİK'

Türkiye'nin çok bir takım olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, 'Takım gibi hareket ediyorlar. Aslında bu akşam kadroya karar vermem için son gün. Türkiye takımının sahaya çıkabileceği ilk 11'e göre nasıl bir kadro oluşturacağımıza karar vereceğiz. Türkiye'yi iyi analiz ettiğimizi ve iyi bir maç oynayabileceğimizi düşünüyorum. Kalitelerinin farkındayız. Mental ve fizik olarak hazır geldik. Her ihtimale hazırız. Stefan Kuntz gibi başarılı bir hocaya karşı oynayacağız. Bu da bizim için önemli bir unsur' ifadelerini kullandı.

'BURADAN PUAN ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Grupta liderlik için Türkiye'nin büyük bir avantajı olduğunun hatırlatılması üzerine Luc Holtz, '2'ncilik için çalışmaya devam edeceğiz ama gruptaki maçlar bitmedi, bu maç her şeyi değiştirebilir. Elimizden geleni yapacağız, zor bir takım. Belki yarın 3 puan kazanamayız ama buradan puan almaya çalışacağız. İki maça da kendimizi yüzde 100 vermeyi düşünüyoruz' şeklinde konuştu.

'YARIN AKŞAM SAVUNMAYA ÇOK ÖNEM VERECEĞİZ'

Türkiye karşısında defansif anlamda dikkatli olacaklarını aktaran Holtz, 'Yarın akşam savunmaya çok önem vereceğiz ancak topla oynadığımız dönemlerde de kalitemizi göstermek istiyoruz. Yarınki maçın 4-1 ya da 5-1'lik maç olacağını düşünmüyorum. Yarın topu ayağımızda tutmakta zorlanabiliriz ama bu demek değil ki 90 dakika boyunca topun peşinden koşacağız' açıklamasında bulundu.

'ENDİŞE VE KORKUYA YER OLMAMALI'

Yarınki maçı kazanmak için üzerlerinde bir baskı hissettiklerini ama cesur bir oyun ortaya koyacaklarını aktaran Luc Holtz, 'Baskı tabii ki var. Baskı olmadan oyuncular iyi bir oyun oynayamaz. Endişe ve korkuya yer olmamalı. Herkes sahaya çıktığında elinden geleni yaparsa her şey mümkün. Bizim için farklı bir durum değil. Son yıllarda kazandığımız ve kaybettiğimiz maçlar oldu. Takımın mantalitesini kazanmaya yönelik şekilde değiştirmeye çalışıyorum. Oyunculardan yarın daha cesur bir oyun ortaya koymalarını istiyorum' dedi.

'TÜRKİYE, OFANSİF OLARAK ÇOK BAŞARILI BİR TAKIM'

Türkiye'nin bireysel olarak çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirten Holtz, 'Türkiye takımı hem bireysel hem de kolektif olarak iyi bir takım. Tek tek oyunculardan söz etmeye gerek yok. Ofansif olarak çok başarılı bir takım. Dikkat etmemiz gereken oyuncular olacak. İsim belirtemiyorum ama bir önceki maç bizim için bir referanstı. Önemli pozisyonlara giren oyuncular oldu. Yarın akşam da buna göre önlem alacağız' diye konuştu.

Oyunculardan Lars Gerson ise sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen yarınki maç için hazır olduğunu ve Türkiye karşısında oynamak için sabırsızlandığını belirtti.