Galatasaray\'ın yıldızı Lucas Torreira: Boca Juniors\'ta oynamak için ölüyorum

İmamoğlu ve Kurum\'a seçimde iki rakip daha geliyor

Galatasaray'da geçen sene kazanılan şampiyonluğun mimarlarından Lucas Torreira, ESPN'e verdiği röportajda çarpıcı bir itirafta bulundu. Uruguaylı futbolcu, Arjantin ekibi Boca Juniors'ta forma giymeyi her şeyden çok istediğini söyledi.

"ORADA OYNAMAK İÇİN ÖLÜYORUM"

Lucas Torreira açıklamasında, "En büyük hayallerimden biri Boca Juniors'ta oynamak. Orada oynamak için ölüyorum. Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım." ifadelerini kullandı.

"ŞU AN GALATASARAY'DA OLMAM GEREKİYOR"

Torreira ayrıca, "Geçen yıl bazı Güney Amerika takımları ile konuşmalarım oldu ama şu an Galatasaray'da olmam gerekiyor. Galatasaray'da bana iyi davranan insanlara karşı minnettar davranmalıyım." dedi.