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Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira: Boca Juniors'ta oynamak için ölüyorum - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira: Boca Juniors'ta oynamak için ölüyorum

Galatasaray'ın şampiyonlukta önemli rol oynayan futbolcusu Lucas Torreira, ESPN'e verdiği röportajda Boca Juniors'ta forma giymeyi çok istediğini itiraf etti. Torreira, Riquelme ile temas halinde olduklarını ve bu ihtimalin yaklaştığını belirtti.

20.01.2024 - 08:52,  Güncelleme: 08:55
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Galatasaray'da geçen sene kazanılan şampiyonluğun mimarlarından Lucas Torreira, ESPN'e verdiği röportajda çarpıcı bir itirafta bulundu. Uruguaylı futbolcu, Arjantin ekibi Boca Juniors'ta forma giymeyi her şeyden çok istediğini söyledi.

"ORADA OYNAMAK İÇİN ÖLÜYORUM"

Lucas Torreira açıklamasında, "En büyük hayallerimden biri Boca Juniors'ta oynamak. Orada oynamak için ölüyorum. Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım." ifadelerini kullandı.

"ŞU AN GALATASARAY'DA OLMAM GEREKİYOR"

Torreira ayrıca, "Geçen yıl bazı Güney Amerika takımları ile konuşmalarım oldu ama şu an Galatasaray'da olmam gerekiyor. Galatasaray'da bana iyi davranan insanlara karşı minnettar davranmalıyım." dedi.

Galatasaray\'ın yıldızı Lucas Torreira: Boca Juniors\'ta oynamak için ölüyorum
YORUMLAR (1)
  • Ali Arslan: Herkes gs den kaçmanın derdinde, ülkenin en büyüğünü anlayınca icardi dahil bu hayal kırıklığı ile hepsi gs den kaçmanın derdine düştü :) Yanıtla 5 5

Lucas Torreira, Boca Juniors, Galatasaray, Arjantin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira: Boca Juniors'ta oynamak için ölüyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira: Boca Juniors'ta oynamak için ölüyorum - Son Dakika
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