Lucescu: 'Hak etmediğimiz mağlubiyet aldık'

Romanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında Beşiktaş Park'ta oynadığı Türkiye'ye 1-0 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nı kendi döneminde gençleştirdiğini söyleyen Lucescu, "Sadece Hakan'ı değil, Merih'i, Zeki'yi, Kaan'ı ve diğer futbolcuları ben aldım. O dönemde bazı sonuçları alamadım. Bu takım 10 sene sonra sonuçları almaya başladı. Şu anda bunu Romanya'ya yapmaya çalışıyorum. Umarım ileride Romanya da bu sonuçları alır ve benim onlara verdiğim katkıyı hatırlarlar" diye konuştu.

Dengeli bir maç olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Golde defansın dikkatsizliği oldu. Türkiye'yi çok beğeniyorum, Montella gibi iyi bir hocaları da var. Biz Türkiye'yi savunmaya çalıştık. O hata belki de hak etmediğimiz mağlubiyete neden oldu" şeklinde konuştu.

Kaybettikleri için üzüldüklerini belirten Mircea Lucescu, "Bizim de pozisyonlarımız oldu. Direkten döndü, bir pozisyonda Hagi biraz dikkatli olsa gol atabilirdi. Dengeli bir maç oldu. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

Son dönemde Romanya futbolunda bazı hatalar yapıldığını aktaran Lucescu, "O yüzden bu durumlara düştü. Türk futbolu, iyi yatırımlar yaptı. Çok iyi yabancı oyuncuları getirdi. O futbolcular, Türk futbolcuna örnek oldu. O yüzden Türk futbolu büyük kazançlar elde etti. Türkiye 70 milyon futbolcu alıyor fark orada. Hagi ve Popescu'nun, Türk futboluna çok katkıları oldu, Rumen futbolular iyi takımlarda oynadı. Türk futboluna iyi katkılar sağladı. Maddi olarak Romanya yatırımlar yapmalı. Yetenekli futbolcuları var. Yavaş yavaş eski durumlarına gelebilir" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL