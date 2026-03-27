Lucescu: 'Hak etmediğimiz mağlubiyet aldık'

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 00:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya Teknik Direktörü Lucescu, Türkiye'ye karşı 1-0'lık yenilgilerini haksız bulduğunu söyledi.

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Romanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında Beşiktaş Park'ta oynadığı Türkiye'ye 1-0 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nı kendi döneminde gençleştirdiğini söyleyen Lucescu, "Sadece Hakan'ı değil, Merih'i, Zeki'yi, Kaan'ı ve diğer futbolcuları ben aldım. O dönemde bazı sonuçları alamadım. Bu takım 10 sene sonra sonuçları almaya başladı. Şu anda bunu Romanya'ya yapmaya çalışıyorum. Umarım ileride Romanya da bu sonuçları alır ve benim onlara verdiğim katkıyı hatırlarlar" diye konuştu.

Dengeli bir maç olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Golde defansın dikkatsizliği oldu. Türkiye'yi çok beğeniyorum, Montella gibi iyi bir hocaları da var. Biz Türkiye'yi savunmaya çalıştık. O hata belki de hak etmediğimiz mağlubiyete neden oldu" şeklinde konuştu.

Kaybettikleri için üzüldüklerini belirten Mircea Lucescu, "Bizim de pozisyonlarımız oldu. Direkten döndü, bir pozisyonda Hagi biraz dikkatli olsa gol atabilirdi. Dengeli bir maç oldu. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

Son dönemde Romanya futbolunda bazı hatalar yapıldığını aktaran Lucescu, "O yüzden bu durumlara düştü. Türk futbolu, iyi yatırımlar yaptı. Çok iyi yabancı oyuncuları getirdi. O futbolcular, Türk futbolcuna örnek oldu. O yüzden Türk futbolu büyük kazançlar elde etti. Türkiye 70 milyon futbolcu alıyor fark orada. Hagi ve Popescu'nun, Türk futboluna çok katkıları oldu, Rumen futbolular iyi takımlarda oynadı. Türk futboluna iyi katkılar sağladı. Maddi olarak Romanya yatırımlar yapmalı. Yetenekli futbolcuları var. Yavaş yavaş eski durumlarına gelebilir" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 01:12:47. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.