Razvan Lucescu\'ya 4 ay futboldan men cezası

Spor

Taksim\'i kana bulayan saldırganla ilgili iki kilit isim daha yakalandı

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu ve 4 yardımcısı, AEK maçı sonrası otoparkta yaşananlardan dolayı 4 ay men cezası aldı.

MEN EDİLDİLER

AEK'e 1-0 yenildikleri maçın ardından otoparkta yaşananlara ilişkin uzun süren incelemeler; polis ve güvenlik kameralarından gelen görüntüler sonucu Razvan Lucescu ve yardımcıları Pantelis Konstanidis, Georgios Tsonakas, Georgios Theodoridis ve Athanasios Kapoulas'a 4 ay boyunca maçlardan men ve soyunma odasına girememe cezası verildi. Ayrıca bahsi geçen 5 isme 15 biner euro para cezası; PAOK kulübüne ise olaylar nedeniyle 40 bin euro para cezası verildi.