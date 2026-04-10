Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu

Hayatını kaybeden efsane teknik direktör Mircea Lucescu için düzenlenen cenaze töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. Türk taraftarların yaptığı hareket duygulandırdı.
Bükreş’teki Arena’da gerçekleştirilen cenaze törenine katılan bir grup Türk taraftar, Lucescu’ya son görevlerini yerine getirmek için hazır bulundu.
Tören sırasında Türk taraftarların Lucescu’nun cenazesi başında Fatiha okuduğu anlar dikkat çekti. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.
Türkiye’de uzun yıllar görev yapan ve büyük izler bırakan Lucescu’ya gösterilen bu vefa, futbolseverler tarafından takdirle karşılandı.
