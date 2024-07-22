Lugano Teknik Direktörü: Bizim Hayalimiz Fenerbahçe'yi Elemek - Son Dakika
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Lugano Teknik Direktörü: Bizim Hayalimiz Fenerbahçe'yi Elemek

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Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, Fenerbahçe'ye karşı avantajlı bir skor alarak İstanbul'a gitmek istediklerini ve Türkiye'deki seyircilerin ateşli olduğunu belirtti. Croci-Torti, Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu ancak Lugano'nun da çok motive olduğunu söyledi. Lugano'nun takım kaptanı Mattia Bottani ise iyi hazırlandıklarını ve Fenerbahçe'ye karşı şanslarının olduğunu ifade etti. Bottani, Fenerbahçe'nin sentetik zeminde oynamamasının onlar için avantaj olabileceğini belirtti.

22.07.2024 18:42
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Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, "Yarınki maçtan avantajlı bir skor alarak İstanbul'a gitmek istiyoruz. Fenerbahçe'ye baskı yapmak istiyoruz. Türkiye'deki seyircilerin çok ateşli olduğunu ve stadın dolu olacağını biliyoruz. Yarın iyi bir sonuçla maçı tamamlamak istiyoruz. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Onların kaybedecek çok şeyi var. Bizim hayalimiz Fenerbahçe'yi elemek" dedi.

İsviçre ekibi Lugano, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti ve futbolculardan Mattia Bottani'nin bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulunan Mattia Croci-Torti, "Geçen sezon 99 puan aldılar. Çok büyük bir takım. Kaliteli bir oyunculara ve hocaya sahip. Biz tabii ki çok dikkatli oynayacağız ama çok motiveyiz. Eminim ki çok iyi bir maç çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Jose Mourinho ile karşılaşacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen Croci-Torti, "Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı bir hoca. Porto ve Inter'le Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Böyle bir hocayla karşılaştığım için çok mutluyum. Maça hazırız" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'ye karşı rotasyon yapabileceklerini aktaran İsviçreli teknik adam, "Tabii ki yarınki maçta birkaç değişiklik olabilir. Yorgunluk belirtileri olabilir. Yarın değişikliğe gidebiliriz" dedi.

"BİZİM HAYALİMİZ FENERBAHÇE'Yİ ELEMEK"

42 yaşındaki teknik adam sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Yarınki maçtan avantajlı bir skor alarak İstanbul'a gitmek istiyoruz. Fenerbahçe'ye baskı yapmak istiyoruz. Türkiye'deki seyircilerin çok ateşli olduğunu ve stadın dolu olacağını biliyoruz. Yarın iyi bir sonuçla maçı tamamlamak istiyoruz. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Onların kaybedecek çok şeyi var. Bizim hayalimiz Fenerbahçe'yi elemek."

MATTIA BOTTANI: İYİ HAZIRLANDIK

Motive ve heyecanlı olduklarını belirten Lugano'nun takım kaptanı Mattia Bottani, "Biz bu maça çok iyi hazırlandık. Tabii ki aramızda da konuştuk. Bu maç için çok motive ve heyecanlıyız. Geçen sezon iyi işler çıkardık. Öyle oynarsak Fenerbahçe'ye karşı da şansımız olur. Mücadeleye hazırız. Biz bir 90 dakika oynadık. Fenerbahçe'den fiziksel olarak daha hazır olabiliriz" dedi.

Bottani, mücadelenin sentetik zeminde oynanacak olmasıyla ilgili, "Ligde de sentetik sahada oynuyoruz. Fenerbahçe'nin sentetik çimde oynamaması onlar için zor olabilir" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE SEYİRCİSİ DAHA SESLİ OLACAK AMA BİZ ALIŞIĞIZ"

Yarın Fenerbahçe taraftarının daha fazla olacak olması hakkında konuşan Bottani, "Lugano'da oynasaydık bizim için çok güzel olurdu. Benim istediğim dolu statta oynamak. Biz elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe'nin seyircisi daha sesli olacak ama biz ona da alışığız" diyerek sözlerini noktaladı.

Lugano Teknik Direktörü: Bizim Hayalimiz Fenerbahçe\'yi Elemek
Kaynak: DHA

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