Lugano Teknik Direktörü: "Bu stadyumda oynamak çok zor"

Spor

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci Torti, turu hak eden tarafın Beşiktaş olduğunu dile getirerek, "Bu stadyumda oynamak çok zor" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Lugano, Beşiktaş karşısında 5-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan FC Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci Torti, "Beşiktaş kaliteli bir takım. Bu akşam bunu gösterdi. Biz ikinci yarıda 1-1'lik skoru yakaladığımız zaman direnebilirdik. O kısımda direnç gösterebilseydik durum daha farklı olabilirdi. Ama bunu yapamadık. Orada fark ortaya çıktı. Gedson Fernandes'in golüyle tekrar öne geçtiler. Beşiktaş takım olarak turu hak etti. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Beşiktaş kaliteli oyunculara sahip"

İki takım arasındaki kadro kalitesi farkına değinen Lugano'nun teknik direktörü, "Gerçekten çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Her zaman yüksek performans gösterebilmek kolay değil. İlk maçta bunu yapabildik fakat bugün yapamadık. Immobile ve Rafa Silva gibi oyuncular oyunun seyrini bir anda değiştirebilecek kalitede. Bugün hak eden takım Beşiktaş'tı. Turu geçtikleri için tebrik ediyorum. Biz yolumuza UEFA Konferans Ligi'nde devam edeceğiz. O turnuvada da sabırım belli bir seviyede olacağız" şeklinde konuştu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu kıyaslayan İsviçreli teknik direktör, "Beşiktaş'ta hız ve geçiş futbolunda iyi işler yapabiliyor. Fenerbahçe ise tecrübeli oyuncularla oyununu ileriye götürmeye çalışıyor. Şu anki Beşiktaş'ın özellikle hız ve oyun içerisindeki geçişleri daha iyi görünüyor" açıklamalarında bulundu.

"Bu stadyumda oynamak çok zor"

Türkiye'de seyirci tutkusunun her zaman kendisini etkilediğini ifade eden Torti, "Bugün de özellikle ilk 10 dakika çok güzel bir atmosfer vardı. Böylesine bir ortamda çalışmak herkesin isteyeceği bir şeydir. Bu stadyumda oynamak çok zor. Bu seyirci önünde bu atmosferde kulübeden oyuncularla iletişim kurmak bile çok zor. O yüzden bu stadyumdaki taraftar atmosferini her şeyden ayrı tutmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

UEFA katsayıları açısından Türkiye ve İsviçre kulüplerinin eşleşmeleri hakkında da konuşan Mattia Croci Torti, "Özellikle Galatasaray'ın Young Boys karşısında rakibini küçümsediğini düşünüyorum. Fakat Young Boys'un UEFA Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Biz ise yolumuza UEFA Konferans Ligi'nde devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL