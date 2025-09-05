Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alınacak

Fransız ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) İspanyol teknik direktörü Luis Enrique'nin geçirdiği bisiklet kazasında köprücük kemiği kırıldı.

AMELİYAT OLACAK

PSG, Enrique'nin ameliyat edileceğini duyurdu. Fransız devi tarafından yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, cuma günü geçirdiği bisiklet kazasının ardından acil servise kaldırıldı ve kırık köprücük kemiği nedeniyle ameliyata alınacak. Paris Saint-Germain, Luis Enrique'ye tam desteğini ifade ediyor ve kendisine acil şifalar diliyor. Kulüp, kısa süre içinde daha fazla bilgi paylaşacak" ifadelerine yer verildi.