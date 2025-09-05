Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alınacak - Son Dakika
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alınacak

Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alınacak
05.09.2025 23:48
PSG, başarılı teknik direktörleri Luis Enrique'nin bisiklet kazası geçirdiğini ve köprücük kemiğini kırdığını bildirdi. Acil serviste tedavi altına alınan İspanyol teknik adam ameliyat edilecek.

Fransız ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) İspanyol teknik direktörü Luis Enrique'nin geçirdiği bisiklet kazasında köprücük kemiği kırıldı.

AMELİYAT OLACAK

PSG, Enrique'nin ameliyat edileceğini duyurdu. Fransız devi tarafından yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, cuma günü geçirdiği bisiklet kazasının ardından acil servise kaldırıldı ve kırık köprücük kemiği nedeniyle ameliyata alınacak. Paris Saint-Germain, Luis Enrique'ye tam desteğini ifade ediyor ve kendisine acil şifalar diliyor. Kulüp, kısa süre içinde daha fazla bilgi paylaşacak" ifadelerine yer verildi.

Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alınacak
Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
