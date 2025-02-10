Luka Modric'ten Arda Güler ve Kenan Yıldız'a Övgü - Son Dakika
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Luka Modric'ten Arda Güler ve Kenan Yıldız'a Övgü

Luka Modric\'ten Arda Güler ve Kenan Yıldız\'a Övgü

Ersan Kaya'nın Hırvat futbolcu Luka Modric için yaptığı özel resim sayesinde buluşan ikili, genç futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yeteneklerini övdü. Modric, Güler ve Yıldız'ın geleceği hakkında umutlu açıklamalarda bulundu.

10.02.2025 15:53  Güncelleme: 15:55
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Luka Modric: Arda daha genç, öğreneceği çok şey var ve geleceği parlak

Türk ressamdan, Arda Güler ve Luka Modric'e özel resim

İSTANBUL, - TÜRK ressam Ersan Kaya, Luka Modric ve Arda Güler'e özel resim yaptı.

Ersan Kaya, Madrid'e giderek iki futbolcu için yaptığı çalışmaları hediye etti. Real Madrid'in efsane isimlerinden Luka Modric ile Ersan Kaya'nın buluşmasında sohbet Arda Güler ve Kenan Yıldız'a geldi.

'ARDA VE KENAN'IN GELECEĞİ PARLAK'

Hırvatistan'ın 2018 Dünya Kupası finaline ulaşmasında büyük payı olan ve o yıl Ballon D'or ödülünü kazanan Luka Modric veliahtı olarak gösterilen Arda Güler için önemli mesajlar verdi.

Sanatçı Ersan Kaya'ya Arda'dan bahseden Modric, "Daha çok genç, öğreneceği çok şey var. Biz de kendisi için elimizden geleni yapıyoruz. Çok iyi bir yetenek, gelişime de açık ve geleceği çok parlak" şeklinde konuştu. Türk milli takımında Kenan Yıldız'ı da çok beğendiğini söyleyen Luka Modric, "Kenan'ın farklı bir stili var ve çok beğeniyorum. Dikkatimi çeken bir yetenek ve O'nun da geleceği parlak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Luka Modric'ten Arda Güler ve Kenan Yıldız'a Övgü - Son Dakika

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