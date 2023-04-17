İtalya Serie A'da 30 maç sonunda 5. sırada yer alan Inter'de akıbeti merak edilen Romelu Lukaku için son karar verildi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, önceki döneminde Inter'e şampiyonluğu getiren performansının çok uzağında kalan Romelu Lukaku, sezon sonunda İtalyan devine veda edecek. Inter, Chelsea'den kiraladığı Belçikalı yıldız ile yolları ayırma kararı aldı.
Romelu Lukaku bu sezon Inter formasıyla 24 maça çıktı. Belçikalı yıldız, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Lukaku İngiltere yolcusu! Inter, Belçikalı yıldızla yolları ayırıyor - Son Dakika