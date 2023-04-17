Lukaku İngiltere yolcusu! Inter, Belçikalı yıldızla yolları ayırıyor - Son Dakika
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Lukaku İngiltere yolcusu! Inter, Belçikalı yıldızla yolları ayırıyor

17.04.2023 12:35

Inter, Chelsea'den kiraladığı Romelu Lukaku ile sezon sonunda sözleşme yenilememe kararı aldı. Önceki döneminde Inter'i şampiyonluğa taşıyan performansının çok uzağında kalan Belçikalı santrafor, 2023/2024 sezonunda Premier Lig yolcusu oluyor.

İtalya Serie A'da 30 maç sonunda 5. sırada yer alan Inter'de akıbeti merak edilen Romelu Lukaku için son karar verildi.

CHELSEA'YE GERİ DÖNÜYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, önceki döneminde Inter'e şampiyonluğu getiren performansının çok uzağında kalan Romelu Lukaku, sezon sonunda İtalyan devine veda edecek. Inter, Chelsea'den kiraladığı Belçikalı yıldız ile yolları ayırma kararı aldı.

LUKAKU'NUN KARNESİ

Romelu Lukaku bu sezon Inter formasıyla 24 maça çıktı. Belçikalı yıldız, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Inter'de veda zamanı! Lukaku sezon sonunda İngiliz devine geri dönüyor
Inter'de veda zamanı! Lukaku sezon sonunda İngiliz devine geri dönüyor
Inter'de veda zamanı! Lukaku sezon sonunda İngiliz devine geri dönüyor
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La Gazzetta dello Sport, İtalya Serie A, Romelu Lukaku, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lukaku İngiltere yolcusu! Inter, Belçikalı yıldızla yolları ayırıyor - Son Dakika


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