Lukaku İngiltere yolcusu! Inter, Belçikalı yıldızla yolları ayırıyor

Gencin sorusu Kılıçdaroğlu'nu hayli terletti: O ismi bıyığını kesti diye mi affettiniz?

Kılıçdaroğlu'nun o vaadi, Erdoğan'ı küplere bindirdi: Böyle bir safsata dünyada görmedim

İtalya Serie A'da 30 maç sonunda 5. sırada yer alan Inter'de akıbeti merak edilen Romelu Lukaku için son karar verildi.

CHELSEA'YE GERİ DÖNÜYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, önceki döneminde Inter'e şampiyonluğu getiren performansının çok uzağında kalan Romelu Lukaku, sezon sonunda İtalyan devine veda edecek. Inter, Chelsea'den kiraladığı Belçikalı yıldız ile yolları ayırma kararı aldı.

LUKAKU'NUN KARNESİ

Romelu Lukaku bu sezon Inter formasıyla 24 maça çıktı. Belçikalı yıldız, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.