A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, "şaka" eleştirilerini yanıtladı: Türkiye'de bir daha asla şaka yapmayacağım - Son Dakika
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A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, "şaka" eleştirilerini yanıtladı: Türkiye'de bir daha asla şaka yapmayacağım

23.09.2022 12:14

Türkiye'nin Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşma öncesi "Gider miyim, gitmez miyim bilmiyorum" ifadelerini kullanarak espri yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a bu sözü ve Lüksemburg maçı sonrası gelen eleştiriler soruldu. Kuntz hakkındaki eleştirilere, "Daha önce Sergen ile ilgili bir şaka yapmıştım. Dün de başka konuda şaka yaptım. Türkiye'de bir daha asla şaka yapmayacağım." ifadeleriyle yanıt verdi.

A Milli Takım'ın, Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak Uluslar B Ligi'ne yükseldiği maç sonrası teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Alman hocaya daha önce kullandığı bazı ifadeler sorulurken, Kuntz'un verdiği yanıt dikkat çekti.

"KESİNLİKLE BİR DAHA ŞAKA YAPMAYACAĞIM"

Muhabirin Lüksemburg maçı öncesi "Gider miyim, gitmez miyim bilmiyorum" ifadelerini kullanarak iğneliyici bir espri yapan Alman hocaya bu sözünü ve Lüksemburg maçı sonrası gelen eleştirileri sorması üzerine Kuntz, "Daha önce Sergen ile ilgili bir şaka yapmıştım. Dün de başka konuda şaka yaptım. Türkiye'de kesinlikle bir daha şaka yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

"GOLLERİ YEMEMİZİN 3 SEBEBİ VARDI"

Lüksemburg'dan yenilen 3 golü değerlendiren Kuntz, "3 savunma oyuncumuzun sakatlığı söz konusuydu. Ozan Kabak'ın maçtan 3 saat önce oynayamayacağı kesinleşti. Çağlar Söyüncü sakatlandı, ikinci yarı oyundan almak zorunda kaldık. Defansif oyunlar hücumda başlar. Takım halinde iyi olamadık. Bu golleri yememizin 3 sebebi vardı. Ozan, Çağlar ve Merih gibi ana savunmacılarımızın sakatlanması. 2. sebep: Bireysel olarak çok hatalar yaptık. 3 sebep: Defansif oyuna hazır olmak santrfordan başlar. 11 oyuncu bu savunmayı yapar. Ama biz bunu bu akşam iyi yapamadık." dedi.

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Son Dakika Spor A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, 'şaka' eleştirilerini yanıtladı: Türkiye'de bir daha asla şaka yapmayacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, "şaka" eleştirilerini yanıtladı: Türkiye'de bir daha asla şaka yapmayacağım - Son Dakika
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