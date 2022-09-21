SPOR Lüksemburg, Türkiye maçına hazır

Lüksemburg, A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında yarın Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te karşı karşıya gelecek. Lüksemburg, karşılaşma öncesi son antrenmanını mücadelenin oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına olarak gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Luc Holtz, oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Düz koşu ile başlayan antrenman, dinamik ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik provasının gerçekleştirildiği öğrenildi.