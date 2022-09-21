SPOR Lüksemburg, Türkiye maçına hazır - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Lüksemburg, Türkiye maçına hazır

21.09.2022 19:11

Lüksemburg, A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile tamamladı.

Lüksemburg, A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında yarın Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te karşı karşıya gelecek. Lüksemburg, karşılaşma öncesi son antrenmanını mücadelenin oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına olarak gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Luc Holtz, oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Düz koşu ile başlayan antrenman, dinamik ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik provasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Türkiye ile Lüksemburg 9. randevuda Türkiye ile Lüksemburg 9. randevuda A Milli Futbol Takımı, salonda çalışmalarını sürdürdü A Milli Futbol Takımı, salonda çalışmalarını sürdürdü
Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Fatih Terim Stadı, Lüksemburg, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Lüksemburg, Türkiye maçına hazır - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:52 Rus lider Putin'in nükleer restine ABD Başkanı Biden'dan cevap: Savaşın bitmesini istiyoruz
18:49 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını yapan Emre Olur cezaevine gönderildi
18:40 Filmleri aratmayacak olay! Bir yıl boyunca ilişki yaşadığı adam babasının katili çıktı
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 19:39:36. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Lüksemburg, Türkiye maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement