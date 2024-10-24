Lyon-Beşiktaş Maçının Detayları

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Olimpik Lyon- Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Groupama
Hakemler: Harm Osmers, Dominik Schaal, Stefan Lupp (Almanya)
Olimpik Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile
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