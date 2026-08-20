Maç 3-0 olduğu anda Dolmabahçe'de tüm tribünler aynı sesle inledi - Son Dakika
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Maç 3-0 olduğu anda Dolmabahçe'de tüm tribünler aynı sesle inledi

Maç 3-0 olduğu anda Dolmabahçe\'de tüm tribünler aynı sesle inledi
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Beşiktaş’ın, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Kauno Zalgiris’i 3-0 mağlup ettiği maçta siyah-beyazlı taraftarlar, Teknik Direktör Vincenzo Italiano lehine tezahüratlarda bulundu. Italiano da alkışlarla tribünlere karşılık verdi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris’i, 3-0 mağlup etti. 

TRİBÜNLERDEN ITALIANO'YA DESTEK

Siyah-beyazlılar, böylelikle gelecek hafta deplasmanda oynanacak rövanş müsabakası öncesinde avantaj elde etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, galibiyet tezahüratlarında Teknik Direktör Vincenzo Italiano’yu da unutmadı.

Maç 3-0 olduğu anda Dolmabahçe'de tüm tribünler aynı sesle inledi

''ITALIANO OLEY OLEY OLEY''

Karşılaşmanın 80. dakikasından sonra maçı statta takip eden futbolseverler, Italiano lehine ''Italiano oley oley oley'' şeklinde tezahüratlar yaptı. 48 yaşındaki teknik adam da tribünleri alkışlayarak karşılık verdi.

Dolmabahçe Sarayı, Vincenzo Italiano, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç 3-0 olduğu anda Dolmabahçe'de tüm tribünler aynı sesle inledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maç 3-0 olduğu anda Dolmabahçe'de tüm tribünler aynı sesle inledi - Son Dakika
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