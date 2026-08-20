Maç 3-0 olduğu anda Dolmabahçe\'de tüm tribünler aynı sesle inledi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris’i, 3-0 mağlup etti.

TRİBÜNLERDEN ITALIANO'YA DESTEK

Siyah-beyazlılar, böylelikle gelecek hafta deplasmanda oynanacak rövanş müsabakası öncesinde avantaj elde etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, galibiyet tezahüratlarında Teknik Direktör Vincenzo Italiano’yu da unutmadı.

''ITALIANO OLEY OLEY OLEY''

Karşılaşmanın 80. dakikasından sonra maçı statta takip eden futbolseverler, Italiano lehine ''Italiano oley oley oley'' şeklinde tezahüratlar yaptı. 48 yaşındaki teknik adam da tribünleri alkışlayarak karşılık verdi.