Emre Belözoğlu ile Medipol Başakşehir, ligde fırtına gibi esiyor. Geçen sezonun son bölümünde Fenerbahçe ile gösterdiği performansla ışık saçan Belözoğlu, yükselişini Başakşehir'de de sürdürüyor.
Başakşehir'de resmi olarak ilk görevini yaşayan Belözoğlu, 15. sıradan aldığı takımı 4. sıraya kadar taşıdı.
Emre Belözoğlu ile yenilgi görmeyen Başakşehir, 7 galibiyet ve 1 beraberlikle 22 puan topladı.
Medipol Başakşehir, önemli bir primi de kasasına koydu. Turuncu-Lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde 20 milyon 750 bin liralık prim aldı.
Son Dakika › Spor › Maç değil aynı zamanda para da kazandırıyor! Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'in kasasına önemli katkı - Son Dakika Spor