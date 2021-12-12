Maç değil aynı zamanda para da kazandırıyor! Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'in kasasına önemli katkı

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Emre Belözoğlu ile Medipol Başakşehir, ligde fırtına gibi esiyor. Geçen sezonun son bölümünde Fenerbahçe ile gösterdiği performansla ışık saçan Belözoğlu, yükselişini Başakşehir'de de sürdürüyor.

İLK TECRÜBESİ

Başakşehir'de resmi olarak ilk görevini yaşayan Belözoğlu, 15. sıradan aldığı takımı 4. sıraya kadar taşıdı.

22 PUAN TOPLADI

Emre Belözoğlu ile yenilgi görmeyen Başakşehir, 7 galibiyet ve 1 beraberlikle 22 puan topladı.

20 MİLYON LİRA

Medipol Başakşehir, önemli bir primi de kasasına koydu. Turuncu-Lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde 20 milyon 750 bin liralık prim aldı.