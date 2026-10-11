Maç fazlasıyla lider Kayserispor, Antalyaspor deplasmanı hazırlıklarına başlıyor

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 10'uncu haftada deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün başlayacak.

Ligde çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan toplayan Kayserispor, dün sahasında konuk ettiği Manisa FK'yı da uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu. Kayserispor, ligin 10'uncu haftasında 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. İç Anadolu ekibinde oyuncular bugün yapacakları antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.