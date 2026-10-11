Maç fazlasıyla lider Kayserispor, Antalyaspor deplasmanı hazırlıklarına başlıyor - Son Dakika
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Maç fazlasıyla lider Kayserispor, Antalyaspor deplasmanı hazırlıklarına başlıyor

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Maç fazlasıyla lider Kayserispor, Antalyaspor deplasmanı hazırlıklarına başlıyor
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Kayserispor, 10. haftada deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün başlayacak. Manisa FK'yı 3-2 yenen sarı-kırmızılılar, puanını 22'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 10'uncu haftada deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün başlayacak.

Ligde çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan toplayan Kayserispor, dün sahasında konuk ettiği Manisa FK'yı da uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu. Kayserispor, ligin 10'uncu haftasında 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. İç Anadolu ekibinde oyuncular bugün yapacakları antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak: DHA
AntalyasporKayserisporManisaSporSon Dakika

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