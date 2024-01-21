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Maç sonu sinirler gerildi! Bülent Uygun ve Maruis Sumudica birbirine girdi - Son Dakika
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Maç sonu sinirler gerildi! Bülent Uygun ve Maruis Sumudica birbirine girdi

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan ve 2-2 biten Sivasspor-Gaziantep maçı sonrası saha karıştı. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Maruis Sumudica birbirine girdi.

21.01.2024 - 17:07,  Güncelleme: 17:22
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Sivasspor Trendyol Süper Lig'in 21. Haftasında sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

BÜLENT UYGUN VE SUMUDICA BİRBİRİNE GİRDİ

Maç sonu saha bir anda karıştı. İki takımın futbolcuları ve teknik heyeti arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Arbede de iki takımın teknik direktörü Bülent Uygun ile Maruis Sumudica birbirinin üzerine yürüdü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Çıkan gerginliğin daha da büyümesini önlemek için sahaya giren güvenlik güçleri tarafları sakinleştirdi. Takımlar polis eşliğinde soyunma odasına gitti ve olay daha da büyümedi.

Maç sonu sinirler gerildi! Bülent Uygun ve Maruis Sumudica birbirine girdi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (4)
  • Hakan Uzuner: Birileri bu insanlara futbolun bir spor olduğunu söylesin. Yoksa çok yakın bir zamanda birbirlerine ağır zararlar vermeye başlayacaklar.... Yanıtla 7 135
  • Serefrich: Bülent uygun senin takımın 2-0 öndeydi Sen takımına müdahale edemiyorsun Kalkmış karsı takımın hocası ile tartışıyorsun Sen önce kendin ve takımın ile ilgilen birseyler söyle kendine kız Yanıtla 14 123
  • Mustafa Uzun: Bu sivasspor insani hasta eder.ondan sonrada taraftar stada niye gelmiyor diyorlar..urkek tedirgin ve de 2 pas ust ustusteyapamiyorlar çoğunda teknik ve futbol matelitesi gelismemis. Yanıtla 1 34
  • Mustafa Uzun: Sivasspor cok kotu oynuyor hepsi kafasina gore takiliyor.cogu da zaten 2 lig topcusu emrah bassan topu kimseye vermek istemiyor mecbur kalmadikca.yenilen gollerde basrolde dikkatle izlenirse...zamaninda pas verse 3 golu bulacak kaptirdi ve hatalar silsilesi d3vam etti. Yanıtla 2 30

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç sonu sinirler gerildi! Bülent Uygun ve Maruis Sumudica birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maç sonu sinirler gerildi! Bülent Uygun ve Maruis Sumudica birbirine girdi - Son Dakika
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