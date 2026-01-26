Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin'den Ederson'a olay sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin'den Ederson'a olay sözler

Haberin Videosunu İzleyin
Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin\'den Ederson\'a olay sözler
26.01.2026 09:40  Güncelleme: 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin\'den Ederson\'a olay sözler
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Sinan Engin, sarı-lacivertli takımın kalecisi Ederson'u eleştirdi. Ederson'un maç kazandıran bir performans sergilemediğini ve yan toplarda yetersiz kaldığını belirten Engin, ''Bir maç al ya. Bir maçta da gol yeme, kaleni kapat. Bir maçı da Ederson aldı diyelim'' dedi.

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kaleci Ederson'u sert sözlerle eleştirdi.

SİNAN ENGİN'DEN EDERSON'A SERT ELEŞTİRİ

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Sinan Engin, sarı-lacivertli takımın kalecisi Ederson'un performansını hedef aldı.

"BİR MAÇTA DA KALEYİ KAPAT"

Ederson'un maç kazandıran bir performans ortaya koyamadığını savunan Sinan Engin, "Ederson, baba bir maç al ya. Kardeşim, bir maçta da gol yeme, kaleni kapat. Bir maçı da 'Ederson aldı' diyelim ya" ifadelerini kullandı.

YAN TOPLARA DİKKAT ÇEKTİ

Engin, kalecinin özellikle yan toplardaki performansını eleştirerek, "Yan toplarda sıfır, inanılır gibi değil" sözleriyle değerlendirmesini sürdürdü.

Sinan Engin, Fenerbahçe, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin'den Ederson'a olay sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Genç Serkan Genç:
    doğru diyo awk 4 1 Yanıtla
  • Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    ya babacığım doğru diyorsun da, adam her maçta bir gol yiyor. Geri kalan 10 futbolcu 2 gol atamıyorsa adam ne yapsın. 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL 40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale Sosyal medya ikiye bölündü Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti

10:36
Arda Güler’den beğeni yağmuruna tutulan hareket
Arda Güler'den beğeni yağmuruna tutulan hareket
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
10:02
Futbol maçında silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Futbol maçında silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
09:40
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
08:56
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 10:40:57. #7.11#
SON DAKİKA: Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin'den Ederson'a olay sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.