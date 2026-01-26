Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin\'den Ederson\'a olay sözler

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kaleci Ederson'u sert sözlerle eleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Sinan Engin, sarı-lacivertli takımın kalecisi Ederson'un performansını hedef aldı.
Ederson'un maç kazandıran bir performans ortaya koyamadığını savunan Sinan Engin, "Ederson, baba bir maç al ya. Kardeşim, bir maçta da gol yeme, kaleni kapat. Bir maçı da 'Ederson aldı' diyelim ya" ifadelerini kullandı.
Engin, kalecinin özellikle yan toplardaki performansını eleştirerek, "Yan toplarda sıfır, inanılır gibi değil" sözleriyle değerlendirmesini sürdürdü.
