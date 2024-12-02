Maç sonuna damga vuran anlar: Dursun Özbek az daha canlı yayında küfrediyordu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Maç sonuna damga vuran anlar: Dursun Özbek az daha canlı yayında küfrediyordu

Geniş Video İzle

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2-2 biten Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakem ve TFF'yi sert şekilde eleştiren Özbek'in, küfretmemek için kendini zor tuttuğu gözlerden kaçmadı.

02.12.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbek, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Park'ta 2-2 berabere kaldıkları ikas Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GÜZEL BİR OYUN HAZIRLANMIŞ"

Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'ın performansını eleştiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bugün sahamızda bir oyun seyrettik. Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Aynı zamanda TFF Başkanı ve MHK Başkanı'nı da tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun hazırlanmış. Bunu gayet güzel oynadılar. Hakeme bir şey demiyorum. Çünkü kendisi kendisine söyleneni, görevini yaptı. MHK Başkanı'na sesleniyorum; bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı bizim bütün maçlarımıza vermenizi istiyorum. Geçmişte söylenen, 'Türkiye'de Futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyun.' diye bir ifade var. Bu akşam da bir örneğini seyrettik. Sayın TFF Başkanı, geçmişte hocamızın söylediği bir söz üzerine, 'Görürsünüz bu hakemi bir daha verir miyim, vermez miyim?' dedi. İnadına bu akşam bu hakemi atadı. Bütün konuşmalarında Galatasaray var. Biz, bu akşam anladık ki federasyonu da rakipleri de yenmek zorundayız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, hocama ve oyuncularımıza sesleniyorum. Eğer hedefe gideceksek TFF'yi de MHK'yi de rakiplerimizi de yeneceğiz. Başka çaremiz yok." diye konuştu.

KÜFRETMEMEK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU: BAŞKA ŞEYLER KONUŞACAĞIM

TFF'ye de sert çıkan Özbek, "Federasyon başkanı, televizyonlarda, sağda, solda, yalılarda, kapalı kapılar ardında Galatasaray'ı konuşuyor. Ne yaparsanız yapın Galatasaray'a diş geçiremezsiniz. Hodri meydan diyorum. Bir sonraki maça da Oğuzhan Çakır'ı istiyorum. TFF Başkanı, sürekli Galatasaray'ı hedef alıyor. Galatasaray size ne yaptı? Galatasaray, bu ülkenin bir değeridir. Kimse Galatasaray ile uğraşmaya kalkmasın. Ey MHK, bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır'ı ver. Yoksa başka şeyler konuşacağım" dediği anlarda hayli sinirlendiği görüldü.

Maç sonuna damga vuran anlar: Dursun Özbek az daha canlı yayında küfrediyordu

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Dursun Özbek, Galatasaray, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç sonuna damga vuran anlar: Dursun Özbek az daha canlı yayında küfrediyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • GFB1907OKAN null:
    Penaltısı verilmeyen Eyüp, gs den on kere oyundan atılması gereken d.sanchez ama ağlayan yine ağlakspor camiası. Birazcık onurunuz gururunuz olsun be 111 49 Yanıtla
  • Tolga Karakaya:
    Yavuz hırsız ev sahibini bastırır demiş atalarımız. 82 28 Yanıtla
  • Emir Konez:
    başkan sonuna kadar haklı. TFF başkanının kuyruğuna basılmış belli ki? Oysa okadar söyledik. poker oynamayı bırak. Blöf yapmayı beceremiyorum. Blöfsüz oyunlar oynamalisin demiştik... 37 66 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    la yürü bi git 67 34 Yanıtla
  • Ateş:
    İşiniz gücünüz ağlamak.İstiyonuz ki her maçı kazanın,her sene siz şampiyon olun.Size emzik lazım bebeler. 50 23 Yanıtla
  • Adam eve:
    o öyle değil Türkiye'de futbol Fenerbahçe'ye karşı oynanan bir oyundur onuda kendi üzerine çekme şimdiye kadar bütün takımlar yapı var dedi dalga geçtiniz bir hafta berabere kalınca ağlamaya başladınız 2 hafta yenilseniz yine belge var deyip adalet istersiniz adalet herkese olunca güzel senin Tüzün kuru olduğunda herşey güzel deyip gecmeyeceksin 42 26 Yanıtla
  • Halit Erdoğan:
    Siz böyle uygulamalara pek alışık değilsiniz sayın başkan,, son 10 senede haksız uygulamalar ile aldığınız şampiyonluklarınızın VİDEOLARINI İZLEYİN ve vicdanınız ile kendinizi sorgulayın...???? 39 20 Yanıtla
  • Aytac Uygur:
    7 cücelerden 2’li cüce ile yalancı cüce akran karşısında konuşuyor bütün cüceler de buna inanıyor algıcı cüceler 31 14 Yanıtla
  • Ali Veli:
    sinek ikili 32 7 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    EKSİK SÖYLEMİŞ. YAPİ DEDİKLERİ ŞİKE GRUBUNUN BAŞO TFF ÜYELERİ MHK VE EZİKLERDİR 22 16 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
11:32 Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e bomba yağdırdı Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
18:11 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü
18:06 Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı
17:48 Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular
17:43 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın isteğiyle soruşturma başlatıldı Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın isteğiyle soruşturma başlatıldı
17:34 Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış
17:27 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ı Tam Kuşatarak PKKYPG’ye Darbe Vurdu Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu
17:25 Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 13:21:32. #1.11#
SON DAKİKA: Maç sonuna damga vuran anlar: Dursun Özbek az daha canlı yayında küfrediyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.