Maç sonuna damga vuran görüntü! Uzun uzun konuştular - Son Dakika
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Maç sonuna damga vuran görüntü! Uzun uzun konuştular

Maç sonuna damga vuran görüntü! Uzun uzun konuştular
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, turu rövanşa bıraktı. Maç sonunda Marco Asensio'yu yedek soyunduran İsmail Kartal'ın İspanyol futbolcu ile saha ortasında uzun süren hararetli bir diyalog içerisinde olduğu görüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Chobani Stadyumu'nda Fransız ekibi Olimpik Lyon’u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. 

ASENSIO İLE UZUN SÜRELİ GÖRÜŞME

Karşılaşmanın bitiminde ise Kadıköy'de dikkat çeken bir an yaşandı. Teknik direktör İsmail Kartal’ın, kritik mücadelede yedek soyundurduğu İspanyol yıldız Marco Asensio ile bitiş düdüğünün ardından saha ortasında bir araya geldiği görüldü. İkilinin uzun süren ve hararetli geçen diyaloğu kameralara yansıdı. 

NE KONUŞTUKLARI MERAK KONUSU OLDU

Zorlu Lyon deplasmanı öncesinde tur umutlarını koruyan Fenerbahçe'de, İsmail Kartal ve Marco Asensio arasındaki bu özel görüşmede ne konuştukları merak konusu olurken, bu diyaloğun rövanş maçının kadro tercihlerine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Marco Asensio, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç sonuna damga vuran görüntü! Uzun uzun konuştular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Fenerbahçe çok kötü bir futbol oynadı enerji yok kerem'i nasıl oynatıyor deplasmanda farklı yenilir bu oyunla oyun uyumu yok Fenerbahçede 0 0 Yanıtla
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