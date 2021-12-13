Maç sonunda çıkan kavgada bir oyuncu yaralandı

Muğla 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Bodrum Turkuazsspor ile Turgutreisspor maçın ardından çıkan kavgada, bir futbolcu yaralandı.

Grupta 7. hafta mücadelesinde Bodrum Turkuazsspor, Göltürkbükü sahasında Turgutreispor'u konuk etti. Sahaya "Kadına şiddete hayır" yazılı pankart ile çıkan konuk takım, izleyenlerden alkış aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında Bodrum Turkuazsspor'dan iki oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bodrum Turkuazspor'un 3-2 üstünlüğü ile süren maçın uzatma dakikalarında Turgutreisspor eşitliği yakaladı.

Her iki takımın hakemin kararına sürekli tepki göstermesi üzerine Turgurresispor yedek kulübesindeki bir oyuncu ile Bodrum Turkuazspor'un teknik direktörü kırmızı kartla saha dışına çıkarıldı. 3-3 eşitlikle tamamlanan ve grupta Turgutreispor'un namağlup liderliğini koruduğu maç sonunda, soyunma odalarına gidilirken oyuncular arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine konuk ekip oyuncusu Hilmi Kızıl, karşı taraftan atılan bir cisimle yaralandı. Yaralı oyuncu olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarmanın müdahalesiyle olay daha da büyümeden önlendi.

Öte yandan sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.