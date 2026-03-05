Maça çıkmak isteyen Tedesco\'ya doktordan iki kelimelik yanıt

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun geçirdiği ağır hastalık nedeniyle takımının başında yer alamadığı ortaya çıktı. Doktorların, İtalyan çalıştırıcının Antalyaspor maçında görev yapmasına sağlık riski nedeniyle izin vermediği öğrenildi.

HASTALIĞI İNGİLTERE YOLUNDA BAŞLADI

Tedesco'nun rahatsızlığının, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Nottingham Forest karşılaşması için İngiltere'ye giderken başladığı belirtildi. Maçın ardından fenalaşan genç teknik adama ilk müdahalenin soyunma odasında kulüp doktorları tarafından yapıldığı aktarıldı.

SERUMLA MAÇA ÇIKMAK İSTEDİ

Antalya deplasmanı öncesinde Tedesco'nun doktorlara "Beni mutlaka maça çıkarın" dediği, hatta serumla sahada olmayı istediği ifade edildi. Ancak sağlık ekibi, "Bu halde ayakta duramazsın, düşüp bayılırsın" diyerek deneyimli teknik adamın maçta görev almasına izin vermedi.

ENFEKSİYON ZATÜRREYE DÖNDÜ

İstanbul'a dönüşte Ataşehir Medicana Hastanesi'nde tedavi altına alınan 40 yaşındaki teknik direktörün enfeksiyonunun zatürreye döndüğü bildirildi. Tedesco'nun yaklaşık 2,5 gün hastanede kaldığı ve ardından taburcu edilerek evinde tedaviye devam ettiği öğrenildi.

SAMSUNSPOR MAÇINA DÖNMEK İSTİYOR

Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, Tedesco'nun pazar günü oynanacak Samsunspor karşılaşmasında takımın başında olmasının beklendiğini açıkladı. İtalyan teknik adamın da sağlık ekibine "Samsunspor maçında sahada olmalıyım" dediği ifade edildi.