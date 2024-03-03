Maça damga vurdu! Beşiktaş taraftarından Cenk ve Aboubakar\'a sert tepki

hüseyin şen: yemin ederim artıksenin gibi diyorum bende bıktırdılarda bıktırdılar lanet olsun ki bu tff başına bunlar geldi tff sinden hakemlerinden oyuncularından artık insan bıktı bıktı bıktı midem bulanıyor sinir oluyor artık insan bunların izlerken bu kadar satılık lig yönwtim olmaz cuma gününden beri çoğu maçı izledim hafta sonu evdetyim diye insan lanet okuyor izlerken geri pas geri pas hakemlerin bin tane yanlış kararı vs vs 5 2