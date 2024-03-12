Macaristan'ın Aday Kadrosu Açıklandı

Fode Koita'dan Sivassporlu taraftarlara destek çağrısı

Sivasspor'un forvet oyuncusu Fode Koita, Adana Demirspor maçına odaklandıklarını ve taraftardan destek istediklerini belirtti. Koita, performansının günden güne arttığını ve takıma daha fazla yardımcı olmak istediğini söyledi. Kırmızı-beyazlı taraftarlardan destek beklediklerini vurgulayan Koita, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da desteklerini sürdürmelerini istedi.