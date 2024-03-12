A Milli Futbol Takımı'nın 22 Mart Cuma günü deplasmanda özel maçta karşılaşacak Macaristan'ın aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak maç öncesi teknik direktör Marco Rossi'nin belirlediği 25 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Danes Dibusz (Ferencvarosi) Peter Gulacsi (RB Leipzig) Balazs Toth (Fehervar)
Defans: Botond Balogh (Parma), Marton Dardai (Hertha Berlin), Adam Lang (Omonoia), Attila Mocsi (Çaykur Rizespor), Willi Orban (Leipzig), Attila Szalai (Freiburg), Gabor Szalai (Lausanne-Sport)
Orta Saha: Bendeguz Bolla (Servette), Milos Kerkez (Bournemouth), Laszlo Kleinheisler (Hajduk Split), Adam Nagy (Spezia Calcio), Zsolt Nagy (Puskas Akademia), Loic Nego (Le Havre), Andras Schafer (Union Berlin), Callum Styles (Sunderland)
Forvet: Martin Adam (Ulsan Hyundai), Daniel Gazdag (Philadelphia Union), Krisztofer Horvath (Kecskemeti), Roland Sallai (Freiburg), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Zalan Vancsa (Lommelse), Barnabas Varga (Ferencvarosi)
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