Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
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Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu

Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile deplasmanda oynadığı play-off turu rövanş maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Karşılaşma, 23 Mart Pazar günü Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak. Ay-yıldızlılar, RAMS Park'taki ilk maçı 3-1 kazanmayı başarmıştı.

21.03.2025 17:04
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A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan ile oynayacağı maçta düdük çalacak hakem belli oldu.

DÜDÜK ZWAYER'DE

A Ligi'ne yükselecek takımı belirleyecek olan karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner üstlenecek. Mücadelede Bastian Dankert VAR, Patrick Hanslbauer de AVAR olarak görev alacak.

Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Felix Zwayer

RÖVANŞ NE ZAMAN?

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak. Milliler,ilk maçı RAMS Park'ta 3-1 kazanarak büyük bir avantaj elde etti.

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Son Dakika Spor Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • AHMET YILMAZ:
    ÎKÎ KARDEŞ ÜLKE 9 0 Yanıtla
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