Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan ile oynayacağı maçta düdük çalacak hakem belli oldu.

DÜDÜK ZWAYER'DE

A Ligi'ne yükselecek takımı belirleyecek olan karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner üstlenecek. Mücadelede Bastian Dankert VAR, Patrick Hanslbauer de AVAR olarak görev alacak.

Felix Zwayer

RÖVANŞ NE ZAMAN?

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak. Milliler,ilk maçı RAMS Park'ta 3-1 kazanarak büyük bir avantaj elde etti.