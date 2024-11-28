Maccabi Tel Aviv 2-1 Beşiktaş: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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Maccabi Tel Aviv 2-1 Beşiktaş: İlk Yarı Sonucu

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşısında ilk yarıyı 2-1 geride kapattı.

28.11.2024 22:16
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Stat: Nagyerdei

Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giovanni Baccini (İtalya)

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista (Dk. 19 Emirhan Topçu), Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel, Peretz, Van Overeem, Kanichowsky, Davida, Turgeman, Patati

Goller: Dk. 23 Kanichowsky, Dk. 45+3 Peretz (Maccabi Tel Aviv), Dk. 38 Rafa Silva (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 42 Masuaku (Beşiktaş)

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının ilk yarısı İsrail ekibinin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

11. dakikada Maccabi Tel Aviv gole yaklaştı. Kanichowsky ceza sahası önünde topla buluştuktan sonra siyah-beyazlı savunmayı çalımlayarak topu penaltı noktası önüne çıkardı. Turgeman'ın müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

23. dakikada İsrail ekibi öne geçti. Davida soldan yaptığı bindirmede Masuaku'dan sıyrılarak ortasını yaptı, ceza sahası içinde Kanichowsky'nin vuruşuyla top ağlara gitti: 0-1.

38. dakikada Rafa Silva skoru eşitledi. İsrail ekibinin kullandığı köşe vuruşu sonrası gelişen pozisyonda Semih Kılıçsoy tek pasla topu Rafa Silva'ya gönderdi. Siyah-beyazlı oyuncu orta sahadan kaptığı topla hızla ceza sahasına girerek topu filelerle buluşturdu: 1-1.

45+3. dakikada Maccabi Tel Aviv yeniden öne geçti. Kanichowsky'nin pası sonrası soldan çizgiye inen Patati'nin pasını kalenin önünde Peretz tamamladı ve topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Maccabi Tel Aviv'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Maccabi Tel Aviv 2-1 Beşiktaş: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika

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