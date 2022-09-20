Takım arkadaşıyla anlaşamayan Eran Zahavi, İsrail Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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Takım arkadaşıyla anlaşamayan Eran Zahavi, İsrail Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

20.09.2022 17:02

Maccabi Tel Aviv'in İsrailli başarılı yıldızı Eran Zahavi, milli takım kampında kaldığı otel odasını başka bir takım arkadaşıyla paylaşmak istemediği için kadrodan çıkarıldı.

Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Maccabi Tel Aviv forması giyen Eran Zahavi, İsrail Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Arnavutluk ve Malta maçları öncesi yaşanan ilginç bir olay sonrası kadrodan çıkarıldı.

OTEL ODASINI PAYLAŞMAK İSTEMEDİ

Bu sezon gösterdiği başarılı performansın ardından Eran Zahavi, İsrail Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynayacağı Arnavutluk ve Malta maçlarının kadrosuna alınmıştı. İsrailli golcü, otel odasını başka bir arkadaşıyla paylaşmak istemediği için sürpriz bir kararla kadrodan çıkarıldı.

ZAHAVİ'NİN KARİYERİ

Hapoel Tel Aviv, Ramat haSharon, Palermo, Guangzhou City, PSV Eindhoven ve Maccabi Tel Aviv formalarını giyen 35 yaşındaki Zahavi, kariyerinde 515 maça çıktı. Bu süreçte 301 gole imza atan İsrailli futbolcu 89 kez de asist yaptı.

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Eran Zahavi, İsrail, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Takım arkadaşıyla anlaşamayan Eran Zahavi, İsrail Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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