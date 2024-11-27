Maccabi Tel Aviv Teknik Direktörü Zarko Lazetic\'ten Beşiktaş Maçı Açıklamaları

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Maccabi Tel Aviv Teknik Direktörü Zarko Lazetic, Beşiktaş karşılaşmasının Macaristan 'da oynanacak olmasıyla ilgili, "Beşiktaş maçını tabii ki İstanbul 'da oynamak isterdim. Partizan 'da yardımcı hocayken o stada maça gelmiştim. Taraftarlarla oynamak her zaman daha iyi. Taraftarla oynamayı herkes ister. Umarım her şey gelecekte iyi olur ve taraftarlar karşısında oynarız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Maccabi Tel Aviv Teknik Direktörü Zarko Lazetic ve futbolculardan Nemanja Stojic açıklamalarda bulundu. Maçın İstanbul'da oynanmamasının sizin için avantaj mı sorusuna Zarko Lazetic, "Bu hissi aslında biz de biliyoruz. Biz de kendi sahamızda oynayamıyoruz. Bu avantajı biz de kullanamıyoruz. Bu gerçeği kabul etmek zorundayız" cevabını verdi.

'MAÇ TAKVİMİ YOĞUN'

Yoğun bir maç trafiğinden geçtiklerini belirten Lazetic, "Biz durumları seçemiyoruz. Buna biz karar veremiyoruz. En iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Maç takvimi yoğun. Ama bu bizim elimizde olan bir durum değil. Adapte olmak zorundayız" diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ GİBİ GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ'

Beşiktaş'ın harika oyuncuları olduğunu söyleyen Lazetic, "Biz yarışmacı bir takımız. Mücadele eden bir takımız. Avrupa Ligi'nde kendi sahamızda oynama avantajımız olmasa bile elimizden geleni yapıyoruz. Beşiktaş gibi güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Harika oyuncuları olan bir takım. Yarın en iyi skoru almak için çabalayacağız" sözlerine yer verdi.

'BEN SADECE FUTBOLA ODAKLANIYORUM'

Hollanda'da oynadıkları maç sonrası gerçekleşen olaylarla ilgili gelen soruyu cevaplayan Lazetic, sözlerini şöyle noktaladı:

"Buna cevap vermek benim için zor. Ben sadece futbola odaklanıyorum. Tabii ki bazı videoları gördüm. Bunun etkisi oyuncu grubunda var. Bu maça hazırlandık. Beşiktaş maçına odaklanıyorum."

NEMANJA STOJİC: BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ BİR TAKIM

Maccabi Tel Aviv forması giyen Nemanja Stojic ise, "Beşiktaş çok iyi bir takım. Çok iyi bir takıma sahip. Futbolda bunlar oluyor. Bu düşüş sadece Beşiktaş'a özel değil. Yarın iki takım içinde çok önemli bir mücadele. Yapmamız gerekenleri yapmak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.