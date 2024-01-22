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Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti - Son Dakika
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Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti

Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği ile Sakaryaspor arasında oynanan maçta, Sakaryasporlu futbolcu Murat Cem Akpınar, maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte hakem İlker Yasin Avcı'ya ilginç bir tepki gösterdi. Akpınar, hakeme elini uzattıktan sonra geri çekerek soyunma odasına yöneldi. Bu hareket sonucunda futbolcu kırmızı kart gördü.

22.01.2024 - 10:29,  Güncelleme: 10:52
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Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada son düdüğün çalmasıyla birlikte Sakaryasporlu futbolcu Murat Cem Akpınar, hakem İlker Yasin Avcı'ya gösterdiği ilginç tepkiyle gündem oldu.

ÖNCE ELİNİ UZATTI SONRA TOKALAŞMADI

Akpınar, maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte hakem Avcı'nın yanına giderek tokalaşmak için elini uzattı. Avcı'nın da elini uzatmasının ardından elini geri çeken Akpınar, arkasını dönerek soyunma odasına yöneldi.

Maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçen Sakaryasporlu futbolcu kırmızı kart gördü

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bu sırada hakem Avcı, futbolcuya ikinci sarıdan kırmızı kartı gösterdi. Mücadelenin 68. dakikasında Hasan Kılıç'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sakaryaspor, mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak 32 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise puanını 31'e yükseltti.

Maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçen Sakaryasporlu futbolcu kırmızı kart gördü
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
YORUMLAR (4)
  • ibrahim öztürk: Maçı çığrından çıkaran hakemin unutamayacağı bir an olmuş belki ders alır Yanıtla 13 29
  • Ali Kublay: Hakem doğrusunu yapmış bu futbolcularda hocalarda bulmuşlar işin kolayini hakeme at bütün suçu kurtul ben maçı seyrettim sarı kafanın yediği kırmızı kartı Avrupa'da yapsın topçu en az 15 maç ceza alır utanmasa hakeme kafa atacak Yanıtla 13 16
  • süleyman hakan gökşen: her önüne gelen hakeme istediği gibi davranırsa bu iş olmaz, yabancı ülkelerin de maçlarını izliyorum, inanın o kadar çok hata yapılıyor ki, ama hiç bir oyuncu saygısızlık edemiyor, cezası çok ağır...biz de hakemler şamar oğlanı, böyle olmaz, hakemlere sahip çıkmamız gerekir, beğenmeyen oynamasın... Yanıtla 11 4
  • Aydın Bedir: Herşeyi bitiren bir futbolcu sorumzca bir hareket gereksiz bir hareket takımı ve arkadaşlarını satan kulübü zora sokan bir hareket en ağır ceza verilmeliki birdahaki böyle bir harekete gerek duymasın Yanıtla 9 5

Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti - Son Dakika
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