Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti

Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada son düdüğün çalmasıyla birlikte Sakaryasporlu futbolcu Murat Cem Akpınar, hakem İlker Yasin Avcı'ya gösterdiği ilginç tepkiyle gündem oldu.
Akpınar, maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte hakem Avcı'nın yanına giderek tokalaşmak için elini uzattı. Avcı'nın da elini uzatmasının ardından elini geri çeken Akpınar, arkasını dönerek soyunma odasına yöneldi.
Bu sırada hakem Avcı, futbolcuya ikinci sarıdan kırmızı kartı gösterdi. Mücadelenin 68. dakikasında Hasan Kılıç'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sakaryaspor, mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak 32 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise puanını 31'e yükseltti.
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