Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti

süleyman hakan gökşen:

her önüne gelen hakeme istediği gibi davranırsa bu iş olmaz, yabancı ülkelerin de maçlarını izliyorum, inanın o kadar çok hata yapılıyor ki, ama hiç bir oyuncu saygısızlık edemiyor, cezası çok ağır...biz de hakemler şamar oğlanı, böyle olmaz, hakemlere sahip çıkmamız gerekir, beğenmeyen oynamasın...