Madalya Avcısı Melisa'nın Hedefi Altın
Madalya Avcısı Melisa'nın Hedefi Altın

16.05.2026 11:31
17 yaşındaki milli para yüzücü Melisa Şahin, Dünya Bedensel Engelliler Oyunları'nda zafer peşinde.

Yüzmede 6 yıllık kariyerinde 135 madalya kazanan 17 yaşındaki milli para yüzücü Melisa Şahin, haziran ayında Mersin'de düzenlenecek Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'nda kürsünün zirvesini hedefliyor.

Doğuştan sol diz kapağından aşağısı olmayan ve yaşamına protezle devam eden Melisa, öğretmeninin tavsiyesiyle 7 yıl önce yüzme kursuna gitmeye başladı.

Melisa Şahin, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda aldığı eğitimler sırasında antrenörü Ertuğrul Çakmak'la tanıştı.

Çakmak'ın yönlendirmesiyle çeşitli turnuvalara katılan Melisa, 6 yıldır profesyonel olduğu yüzmede 135 madalya kazanarak milli takıma seçildi.

Bakü'de 2024 yılında Türk Devletleri Teşkilatınca (TDT) düzenlenen Herkes İçin Yüzme Projesi'nde 2000 metre serbestte altın madalya kazanan Melisa Şahin, geçen yıl İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa Para Gençler Oyunları'nda 4x100 metre karışık bayrakta ikincilik elde etti.

Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'ndeki eğitimini sürdüren Melisa, Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'nda altın madalya alma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Milli yüzücü, AA muhabirine, su sporuyla ilgilenmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, kendisine destek veren ailesi ve antrenörlerine teşekkür etti.

Spor kariyeri ve antrenman süreci hakkında bilgi veren Melisa Şahin, şunları kaydetti:

"Hedefim ülkemi daha güzel bir şekilde temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı en yüksek mertebede okumak. Bunun için haftada 6 gün antrenman yapıyoruz. Haftanın 4 günü çift antrenmanımız oluyor. Aynı zamanda haftanın 3 günü de fitness antrenmanlarımız var. Yüzme antrenmanlarımız ise günde ikişer olmak üzere toplamda 4 saat oluyor. Dünya Gençlik Oyunları'na az bir zaman kaldı. Antrenörümüz Ertuğrul hocayla kendimizi kampa aldık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çok çalışıyoruz."

Melisa, oyunlarda birincilik kürsüsüne çıkmak için sıkı antrenman yaptığını belirterek, "Burada ve yurt dışındaki bütün sporcular sıkı ve disiplinli bir şekilde çalışıyor. Herkes madalya almak için uğraşıyor. Önemli olan hiçbir şekilde pes etmeden devam etmek, titizlikle ve azimle çalışmak. Biz bu şekilde devam ediyor ve ilerliyoruz." diye konuştu.

Los Angeles'ta yapılacak 2028 Yaz Olimpiyatları'na katılmak istediğini belirten milli yüzücü, hayalinin ise doktorluk olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

