Mahalleler kozlarını filede paylaşıyor - Son Dakika

Çameli Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oluyor.

Çameli Kapalı Spor Salonunda başlayan turnuvada kurumlar ve ilçeye bağlı mahallelerden oluşan 10 takım mücadele ediyor. Kıyasiye mücadelelerin yaşandığı voleybol turnuvası, ilçede 29 gün boyunca devam edecek.

Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ile Çameli İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mahalleler ve Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında, mahalleleri bir araya getirmek, sporun kaynaştırıcı rolünden de istifade ederek, spor yolu ile sosyal dayanışmayı artırmak, sporu teşvik etmek amaçlanıyor. Turnuvada 10 takım kupa ve madalya almak için final maçının yapılacağı 29 Mart'a tarihine kadar kıyasıya mücadele edecek. - DENİZLİ