Spor Köyü atletizm pisti inşaatına başlandı

04.03.2026 17:07  Güncelleme: 17:08
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 350 dönümlük alanda inşa edilecek Spor Köyü projesinin ilk etabının atletizm pistiyle başladığını duyurdu. Proje, gençler için önemli bir spor merkezi olmayı hedefliyor ve toplamda 4 milyar liralık yatırımla hayata geçiriliyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 350 dönüm alan üzerine yapılacak olan Spor Köyü projesinin birinci etabının atletizm pistiyle başladığını ifade ederek, "Bu alan, Malatya'nın atan kalbi olacak" dedi.

Malatya'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla 4 milyar liralık spor tesisi yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in 'Malatya spor şehri olacak' sözüyle kentin birçok noktasında spor tesisleri yükseliyor. Bu kapsamda İnönü Üniversitesi'nin karşısında bulunan 350 dönümlük alana Spor Köyü yapılıyor. Projenin ilk etabı kapsamında atletizm pisti, 1050 kişilik tribün, soyunma odaları, duş, müsabaka ve antrenmanların yapıldığı çim sahasıyla yeniden dizayn ediliyor.

"Aynı anda 10'dan fazla müsabaka yapılacak"

Spor Köyü'nün yapılacağı alan ve yeniden dizayn edilmekte olan atletizm pistinde çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Spor Köyü projesi kapsamında onlarca açık saha yapacaklarını ve bu sahalarda aynı anda 10'dan fazla müsabakanın oynanacağını söyledi. 350 dönüm alan üzerine Spor Köyü'nü yapacaklarını ifade eden Başkan Er, "Spor Köyü projesinin ilk etabına başladık. Proje içerisinde yer alan atletizm pistinin inşaatında incelemede bulunduk. 1050 kişilik tribün, tartan pist ve atletizm sporunun yapılacağı alanlar olacak. Peyderpey proje içerisinde bulunan alanları da yapacağız" bilgisini paylaştı.

Atletizm pisti yapımıyla başlayan Spor Köyü projesinin etaplar halinde devam edeceğine dikkati çeken Başkan Er, "Malatya'mızda bir tane atletizm pisti vardı, yıpranmıştı. Yepyeni bir yer yapıyoruz. Burası haziran ayı sonunda bitecek. Atletizm pistinin maliyeti 80 milyon lira. Malatya'mıza ve sporcularımıza hayırlı olsun" dedi.

Proje kapsamında onlarca halı saha, açık voleybol ve basketbol sahası ile tenis kortlarının olacağını ifade eden Başkan Sami Er, "Burası Malatya'mızdaki çocuk ve gençler için önemli bir merkez olacak. Aynı zamanda Spor Köyü bölgesel müsabakalara da ev sahipliği yapacak. Aynı anda birçok müsabaka oynanabilecek. Bu alan, Malatya'nın atan kalbi olacak" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

