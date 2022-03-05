Malatya'da Gençler Tekvando Grup Müsabakaları başladı - Son Dakika
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Malatya'da Gençler Tekvando Grup Müsabakaları başladı

05.03.2022 14:22
Malatya'da Gençler Tekvando Grup Müsabakaları başladı

Malatya'da "Okullar Arası Genç Erkek ve Kız Tekvando 4. Grup Müsabakaları" başladı.

Malatya'da "Okullar Arası Genç Erkek ve Kız Tekvando 4. Grup Müsabakaları" başladı.

Müsabakalar, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile Türkiye Tekvando Federasyonunca okul sporları 2021-2022 faaliyet programı kapsamında, Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Adana, Adıyaman, Aksaray, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Malatya, Mersin, Niğde, Osmaniye, Sivas, Nevşehir, Ordu, Tokat ve Yozgat'tan 385 sporcunun katıldığı yarışlar, 7. Mart'ta sona erecek.

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Türkiye, gençlik, okullar, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Malatya'da Gençler Tekvando Grup Müsabakaları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da Gençler Tekvando Grup Müsabakaları başladı - Son Dakika
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