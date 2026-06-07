Malatya\'da İlk Yarı Maraton Heyecanı

Malatya'da 'Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu' bu yıl ilk kez düzenlendi.

3 ayrı kategoride düzenlenen maratona 2 bin sporcu ve vatandaş katıldı. Malatya'da bu yıl ilk kez 2 bin sporcu ve vatandaşın katılımıyla düzenlenen 'Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu', 100'üncü Yıl Parkı önünde kurulan yarış alanında 10 kilometre koşusuyla start verdi.

'Tarihin başladığı yerde, yeniden aynı heyecanda buluşuyoruz' sloganıyla düzenlenen organizasyonda; Etiyopya, Rusya, Meksika, Gürcistan, Romanya ve Ukrayna'dan 26 elit sporcu yer aldı. Kent merkezinde devam eden koşuyu birçok vatandaş, protokol üyesi ve sporsever izledi.

7 bin yıllık bir geçmişe sahip şehirde ilk kez yarı maraton düzenlemenin kendilerine nasip olduğunu belirten Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, "Halk koşusu, 10 kilometre koşusu ve 21 kilometre yarı maraton çok güzel bir katılımla gerçekleşti. Atletizm Federasyonu olarak Malatya'ya yakışır bir şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Gelip gördük ki Malatya kalkınmış, depremin yaralarını sarmış. Tabii ki kayıpların acısı hiçbir zaman unutulmayacaktır. Ancak o acıyı bir şekliyle azaltmak için yapılması gereken her şey yapılmış. 1338 kayıt var ve binin üzerinde kayıt dünyanın her yerinde çok önemlidir. 1300'ün üzerinde kayıt olması bizim için ayrı bir gurur" dedi.

SAMİR ER: ÇOK CİDDİ BİR KATILIMIN OLDUĞUNU HEPİMİZ GÖRDÜK

Tarihle sporun, kültür ile kardeşliğin birleştiği bir spor organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Samir Er ise, "Arslantepe Yarı Maratonu Allah'a hamdolsun kazasız belasız bir şekilde gerçekleşti ve tamamlandı. Çok ciddi bir katılımın olduğunu hepimiz gördük. Bu ilkti ama bunun devamı gelecek. Her yıl bunu periyodik olarak devam ettireceğiz. Sadece yarı maraton olarak değil, birçok etkinlik de yapacağız" açıklamasını yaptı.

FATMA KARASU: PARKURDA ÇOK ZORLANDIK

21 kilometre yarı maratonu kadınlarda ikinci olarak tamamlayan Fatma Karasu ise parkurda çok zorlandıklarını belirterek, "Koşu gayet güzeldi. Ama hayatımda hiç bu kadar zor bir parkur görmedim. Bayağı inişli çıkışlı bir parkurdu. Yine de sıkıntısız atlattık ve yarışmada ikincilik aldık" ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN CAN: İLKİ OLMASINA RAĞMEN GÜZEL BİR ETKİNLİK OLDU

21 kilometre yarı maraton koşusunu erkeklerde birinci olarak tamamlayan Hüseyin Can, zor şartlarda hazırlanarak buralara geldiklerini belirterek, "Burada bu heyecanı ve gururu yaşamak bizim için ayrı bir gurur ve onur. Malatya halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Çok fazla destek verdiler. Benim için güzel bir yarıştı. İlki olmasına rağmen güzel bir etkinlik oldu. Tepeler bizi biraz yordu ama alışık olduğumuz için normal karşıladık ve parkuru birinci olarak bitirdik" diye konuştu.

Öte yandan, 4,2 kilometre halk koşusu, 10 kilometre koşu etabı ve 21 kilometre yarı maraton şeklinde düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.