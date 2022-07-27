Kaynarca Spor Kompleksi ihtiyacı karşılayacak - Son Dakika
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Kaynarca Spor Kompleksi ihtiyacı karşılayacak

27.07.2022 09:52
Kaynarca Spor Kompleksi ihtiyacı karşılayacak

Malatya'da inşaatı devam eden Kaynarca Spor Kompleksi bölgenin ihtiyacını karşılayacak.

Malatya'da inşaatı devam eden Kaynarca Spor Kompleksi bölgenin ihtiyacını karşılayacak.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü yatırımları arasında yer alan Kaynarca Spor Kompleksi'nin yapımı hızla devam ediyor. Kompleksin içerisinde, bin seyircili spor salonu, 2 bin seyircili doğal çim yüzeyli futbol sahası, hokey spor salonu, ikili kapalı tenis kortu, kapalı halı saha, açık halı saha, açık basketbol ve voleybol sahaları yer alacak.

Bu yılın sonunda veya önümüzdeki yılın başlarında bitirilmesi planlanan Kaynarca Spor Kompleksi bölgenin ihtiyacını karşılayacak. - MALATYA

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Kaynak: İHA

gençlik, Malatya, Futbol, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaynarca Spor Kompleksi ihtiyacı karşılayacak - Son Dakika

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