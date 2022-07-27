Gençlik ve Spor Müdürlüğü yatırımları arasında yer alan Kaynarca Spor Kompleksi'nin yapımı hızla devam ediyor. Kompleksin içerisinde, bin seyircili spor salonu, 2 bin seyircili doğal çim yüzeyli futbol sahası, hokey spor salonu, ikili kapalı tenis kortu, kapalı halı saha, açık halı saha, açık basketbol ve voleybol sahaları yer alacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Kaynarca Spor Kompleksi ihtiyacı karşılayacak - Son Dakika

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