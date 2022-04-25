Malatya'da korfbol grup müsabakaları başladı - Son Dakika

Okul sporları iller arası korfbol yıldızlar ve gençler Malatya grup müsabakaları başladı.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Batman, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Kayseri, Kilis, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat'tan gelen okul takımlar mücadele ediyor.
Gençlerde 3, yıldızlarda ise 2 grupta oynanan müsabakalar 29 Nisan Cuma günü tamamlanacak.
Derece yapan takımlar 23-27 Mayıs'ta Kocaeli'deki Türkiye Şampiyonasına katılcak.
Kaynak: AA
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