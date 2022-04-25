Malatya'da korfbol grup müsabakaları başladı - Son Dakika
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Malatya'da korfbol grup müsabakaları başladı

25.04.2022 14:28
Malatya'da korfbol grup müsabakaları başladı

Okul sporları iller arası korfbol yıldızlar ve gençler Malatya grup müsabakaları başladı.

Okul sporları iller arası korfbol yıldızlar ve gençler Malatya grup müsabakaları başladı.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Batman, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Kayseri, Kilis, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat'tan gelen okul takımlar mücadele ediyor.

Gençlerde 3, yıldızlarda ise 2 grupta oynanan müsabakalar 29 Nisan Cuma günü tamamlanacak.

Derece yapan takımlar 23-27 Mayıs'ta Kocaeli'deki Türkiye Şampiyonasına katılcak.

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Diyarbakır, Malatya, Batman, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Malatya'da korfbol grup müsabakaları başladı - Son Dakika


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