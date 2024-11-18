Malatya'da Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası - Son Dakika
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Malatya'da Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası

Malatya\'da Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası

Öğretmenler Günü'nde düzenlenen satranç turnuvası ilgiyle takip edildi ve madalya töreniyle sona erdi.

18.11.2024 12:49
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Malatya'da, Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde 16-17 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası büyük ilgi gördü. Turnuva, 16 Kasım Cumartesi günü GSİM Satranç Merkezi'nde başladı ve 17 Kasım Pazar günü yapılan madalya töreniyle son buldu.

Madalya törenine, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behcet Bakır, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süryal Sarıbaş, Türkiye Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, Turnuva Direktörü Erkan Şimşek ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Behcet Bakır, öğretmenleri satranç gibi zihin geliştiren ve strateji gerektiren bir alanda bir araya getiren bu etkinliğe katılan tüm öğretmenlere teşekkür etti. Ayrıca, dereceye giren öğretmenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Turnuvada öğretmelerden Eray Bolukçu, Hidayet Yılmaz ile Zeki Bayram başarılı sonuç elde eden isimler oldu - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Malatya'da Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası - Son Dakika

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