Malatya\'da UEFA C Antrenör Kursu Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eğitim Dairesi ile Malatya Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) iş birliğinde düzenlenen Hikmet Alkan UEFA C Futbol Antrenör Kursu, 23 kursiyerin katılımıyla Malatya'da başladı.

Kursun açılış programına TFF Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, ASKF Başkan Vekili ve TFF Üst Klasman Temsilcisi Ergin Turan, TFF Bölge Antrenörü Furkan Soylu, Anadolu Spor Yazarları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Yiğit, TÜFAD kurucu üyelerinden Şerif Fırat, eski dernek başkanlarından Nihat Bayındır, TÜFAD yönetim kurulu üyeleri, kurs eğitmenleri Emre Özbayer ve Mahmut Kuruoğlu ile kursiyer antrenörler katıldı.

TÜFAD Basın Sözcüsü Erdoğan Özdemir, açılış konuşmasında kursa ismi verilen ve Malatya futboluna uzun yıllar emek veren Hikmet Alkan'a teşekkür ederek, "Kendisi sadece bir antrenör değil, aynı zamanda Dinamo Cingenlikspor (Sancaktarspor) kurucusu ve birçok sporcuyu Türk futboluna kazandıran bir duayendir" dedi.

23-27 Haziran tarihleri arasında teorik ve saha uygulamalarıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu ile Yeşiltepe 3 Nolu Sahada devam edecek olan kursun ikinci etabının ise Eylül ayında Malatya'da yapılacağı bildirildi. - MALATYA