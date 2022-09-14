Malatya spor haberleri | Altay, Malatya'dan puanla dönmek istiyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde lider Bodrumspor'u yenerek 3 puanla tanışan ve düşme hattından kurtulan Altay, cuma günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçına odaklandı. Kendisi gibi Süper Lig'den düşen rakibini yenerek 2'de 2 yapmak isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sinan Kaloğlu, Malatya'ya puan ve puanlar için gideceklerini dile getirdi. İyi oyun ve mücadele ile gelen Bodrumspor galibiyetinin geride kaldığını belirten Sinan Kaloğlu, "Oyuncular yavaş yavaş form tutuyor" dedi.

Futbolcuların çoğunun kamp yapmadığını ve belli bir yaşın üstünde olduğunu anlatan teknik patron Kaloğlu, "Zorlu bir fikstür çektik ve zorlu maçlar oynadık. Adanaspor maçını da kazanabilirdik. Bodrumspor gibi her maç 3 gol atan takımdan gol yemedik. Malatya'ya puan ve puanlar için gideceğiz. Daha sonra milli takım arasını iyi değerlendireceğiz. Yükleme kampı yapmamız lazım. Çocukların havası iyi, karakterli oyuncular. Karakterlerini sahaya yansıtıyorlar" diye konuştu.

YOĞUN EMEK SARFEDİYORUZLigin 3'üncü haftasında iç sahada 3-1'lik yenilgiyle sonuçlanan Ankara Keçiörengücü maçı sonunda takımı defansif oynattığı gerekçesiyle eleştirilen Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, rakibe göre maç maç strateji belirlediklerini ifade etti. Keçiören maçında 4'lü defansla oynadıklarını hatırlatan genç teknik adam, "O maçta maalesef zor anlar yaşadık ve kötü bitti. Biz takımın genetiğine göre oynayabileceği dizilişi yapıyoruz. Bunu herkesin anlaması lazım. Adanaspor ve Bodrumspor maçlarında benim istediğim dizilişte oynadık ve ofansif görüntü verdik. Yoğun emek sarfediyoruz, mesai harcıyoruz. Analizlerle stratejik hamleler yapıyoruz" yorumu yaptı.OZAN'DAN İYİ HABER

Altay'da kaleci Ozan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bodrumspor maçında rakibiyle karşı karşıya geldiği bir pozisyonda yüzüne gelen sert top nedeniyle denge kaybı yaşayan ve ikinci yarıda yerine genç Eren'e bırakan kaleci Ozan'ın bu hafta görev yapabileceği bildirildi. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, iki kaleciden de memnun olduğunu kaydetti.

- İzmir