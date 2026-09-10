Malatya Yeşilyurt Spor-Kırıkkale FK maçını Levent Balcı yönetecek - Son Dakika
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Malatya Yeşilyurt Spor-Kırıkkale FK maçını Levent Balcı yönetecek

Malatya Yeşilyurt Spor-Kırıkkale FK maçını Levent Balcı yönetecek
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Nesine 3. Lig 3. Grup 2. Hafta'da cumartesi günü oynanacak Malatya Yeşilyurt Spor-Kırıkkale FK karşılaşmasını İzmir bölgesi klasman hakemlerinden Levent Balcı yönetecek. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak maçta Balcı'nın yardımcılıklarını Elber Aslan ile Orhan Kıvrak yapacak.

Nesine 3. Lig 3. Grup'un 2. Haftası'nda cumartesi günü oynanacak Malatya Yeşilyurt Spor- Kırıkkale FK karşılaşmasını İzmir bölgesi klasman hakemlerinden Levent Balcı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Nesine 3. Lig 3. Grup'ta 2. Hafta karşılaşmalarının hakemlerini açıkladı. Yapılan atamalara göre, cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumunda saat 19.00'da oynanacak olan Malatya Yeşilyurt Spor- Kırıkkale FK karşılaşmasını İzmir bölgesi klasman hakemlerinden Levent Balcı yönetecek.

Hakem Balcı'nın yardımcılıklarını ise Manisa Bölgesi'nden Elber Aslan ile Aydın Bölgesi'nden Orhan Kıvrak yapacak.

Karşılaşmada Uşak bölgesinden klasman hakemi Emre Eren Elan ise 4. Hakem olarak görevlendirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Malatya Yeşilyurt Spor-Kırıkkale FK maçını Levent Balcı yönetecek - Son Dakika

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