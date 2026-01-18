Malatya Yeşilyurtspor\'dan transfer atağı

Nesine 3. Lig'in ikinci yarısına yeni bir yönetimle başlayan Malatya Yeşilyurtspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyelerinin oluşturduğu yeni yönetim, turuncu yeşilli ekipte yeni isimleri kadroya dahil etti.

Malatya Yeşilyurtspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kepez Spor ve Mardin 1969 Spor ile şampiyonluklar yaşayan, 2. Lig ve 3. Lig'de uzun yıllar istikrarlı performans sergileyen tecrübeli kaleci İsmail Cengiz'in takıma transfer edildiği belirtildi. Açıklamada, "İsmail Cengiz'e Malatya Yeşilyurtspor ailemize hoş geldin diyoruz" denildi.

Kulüpten yapılan bir diğer açıklamada ise Süper Lig ve 1. Lig başta olmak üzere profesyonel kariyerinde önemli başarılara imza atan Tayyib Kanarya'nın da Malatya Yeşilyurtspor kadrosuna katıldığı duyuruldu. - MALATYA